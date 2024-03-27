أجواء ربيعية دافئة اليوم وغدًا وحالة من عدم الاستقرار الجمعة

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتسود الجمعة، أجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجياً مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتكون الأجواء السبت، ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 22 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 11 وفي مرتفعات الشراة 21 - 10، وفي مناطق البادية 27 - 13، وفي مناطق السهول 25 - 15، وفي الأغوار الشمالية 30 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 19، وفي البحر الميت 31 - 17، وفي خليج العقبة 32 - 18 درجة مئوية.- (بترا)