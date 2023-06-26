أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق اليوم

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تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين، مع بقائها حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في شرق المملكة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في شرق المملكة.ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.ويطرأ يوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، قد تثير الغبار في شرق المملكة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14 وفي مرتفعات الشراة 26 - 15، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 32 - 17، وفي الأغوار الشمالية 37 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.- (بترا)