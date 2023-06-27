أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق حتى ثالث أيام العيد

اضافة اعلان

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار أحياناً في مناطق البادية الشرقية.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .وتبقى الأجواء يومي الخميس والجمعة، صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية و السهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية الشرقية .وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14 وفي مرتفعات الشراة 26 - 15، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 24، وفي البحر الميت39 - 23، وفي خليج العقبة 40 - 24 درجة مئوية.- (بترا)