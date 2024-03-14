أجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق اليوم وباردة غدًا

تنخفض اليوم الخميس، درجات الحرارة وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، إنخفاض آخر قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وترتفع يوم السبت، درجات الحرارة قليلاً؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



كما ويطرأ يوم الأحد، إرتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء مائلة للدفء في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 6 وفي مرتفعات الشراة 17 - 5, وفي مناطق البادية 22 - 7، وفي مناطق السهول 21 - 8, وفي الأغوار الشمالية 28 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 14، وفي البحر الميت 30 - 13، وفي خليج العقبة 32 - 14 درجة مئوية.

-- (بترا)