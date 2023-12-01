الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء لطيفة الحرارة في عموم الأردن

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تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في معظم المناطق
تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، مع استمرار الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وترتفع درجات الحرارة الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 9 وفي مرتفعات الشراة 21 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 20 - 11، وفي الأغوار الشمالية 26 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 14، وفي البحر الميت 26 - 13، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.
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