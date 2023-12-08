الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق اليوم

طقس غائم
طقس غائم
تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.
ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الاثنين ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تتدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بمشيئة الله زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من جنوب وشرق المملكة تمتد في ساعات المساء والليل لتشمل أجزاء من وسط وشمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط احيانا في المناطق الجنوبية من المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 12 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 9، وفي مرتفعات الشراة 18 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 9، وفي مناطق السهول 20 - 13، وفي الأغوار الشمالية 25 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 15، وفي البحر الميت 27 - 14، وفي خليج العقبة 28 - 14 درجة مئوية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس قطاع الشباب في حزب تقدُّم د. مجدي محمد حمدان

التطوع.. قوة دافعة نحو تجديد الحياة الحزبية

منذ23 ساعة
مجلس الوزراء يقر نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023

مجلس الوزراء يقر نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023

07 كانون الأول 2023
أمين عمان يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة تغير المناخ COP 28

أمين عمان يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة تغير المناخ COP 28

07 كانون الأول 2023
مبنى أمانة عمان - (أرشيفية)

نقل تخمين غرب عمان للدائرة الرئيسية بالعبدلي الأحد

07 كانون الأول 2023
مجلس النواب - (أرشيفية)

نواب يبحثون آخر مستجدات قطاع غزة ويثمونون دور المستشفى الأردني الميداني

06 كانون الأول 2023
د. ليث عبدالله القهيوي

الأردن في قلب الصراع: تعزيز الجبهة الداخلية لدعم القضية الفلسطينية

05 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 