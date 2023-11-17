أجواء لطيفة اليوم والسبت ومنخفض جوي الأحد

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تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أقصى شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.وتتأثر المملكة الأحد، تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتحول الأجواء الى غائمة ومع ساعات الظهيرة تسقط الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجياً لتشمل المناطق الوسطى وأجزاء من جنوب المملكة، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً في شمال و وسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير المنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض اخر وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال و وسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية، تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشمالية والوسطى،والرياح شمالية غربية نشطة السرعة ومع ساعات الليل تضعف فرصة تساقط الأمطار تدريجيا وتخف سرعة الرياح وتميل الأجواء الى الاستقرار التدريجي.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 11 وفي مرتفعات الشراة 19 - 9، وفي مناطق البادية 25 - 12، وفي مناطق السهول 23 - 13، وفي الأغوار الشمالية 30 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 19، وفي البحر الميت 29 - 18، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.