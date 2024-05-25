 
السبت 25 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدا

عمان
عمان

تكون الأجواء اليوم السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
أما الثلاثاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 8، وفي مرتفعات الشراة 21 - 10، وفي مناطق البادية 30 - 15، وفي مناطق السهول 25 - 14، وفي الأغوار الشمالية 32 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 23، وفي البحر الميت 35 - 21، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.
-- (بترا)

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