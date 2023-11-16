الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى السبت

منظر عام لمدينة عمان
منظر عام لمدينة عمان
تسود اليوم الخميس، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.اضافة اعلان
 وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة  السرعة.
أما الأحد، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في بعض المناطق مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 21 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12 وفي مرتفعات الشراة 18 - 11، وفي مناطق البادية 27 - 15، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 29 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 22، وفي البحر الميت 30 - 21، وفي خليج العقبة 30 - 22 درجة مئوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)

أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة حتى الأربعاء

22 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-11-15 at 1.49.56 PM (1)

رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان

منذ20 ساعة
د. مهند عبد الفتاح النسور

جماعة عمان لحوارات المستقبل – منتدى وطني نعتز ونفتخر بإنجازاته

منذ22 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي يعلق على رواية الاحتلال بشأن مستشفى الرنتيسي في غزة

14 تشرين الثاني 2023
62959_4_1699951764

الحكومة: توقيف شبان خططوا للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة في الأغوار

14 تشرين الثاني 2023
صحف ورقية - (تعبيرية)

قانون المطبوعات والنشر، هل هو المظلة الأساسية التي تحكم عمل الصحفيين؟

14 تشرين الثاني 2023
GettyImages-1332461044

الأهمية والغموض وانتشار الشائعة

14 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

العرب وغزة.. تعاطف أم إيمان؟

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا لو انقطع الغاز الإسرائيلي؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف نواجه تحديات العدوان الاقتصادية؟

رعد التل |اليوم

الضفة الغربية.. قصة لم تبدأ

سميح المعايطة |اليوم

في المفاهيم المرتبكة وحق الحياة

مالك العثامنة |اليوم

الهيدروجين بديل لغاز الاحتلال

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 