أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى السبت

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تسود اليوم الخميس، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.أما الأحد، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في بعض المناطق مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 21 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12 وفي مرتفعات الشراة 18 - 11، وفي مناطق البادية 27 - 15، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 29 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 22، وفي البحر الميت 30 - 21، وفي خليج العقبة 30 - 22 درجة مئوية.- (بترا)