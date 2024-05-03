أجواء مائلة للدفء في أغلب مناطق الأردن

تكون الأجواء اليوم الجمعة، مائلة للدفء، في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، خاصة في شرق المملكة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، مائلة للدفء في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



أما الأحد فتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.



ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في شمال ووسط المملكة، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 24 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 22، وفي البحر الميت 34 - 20، وفي خليج العقبة 35 - 21 درجة مئوية.