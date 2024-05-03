الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء مائلة للدفء في أغلب مناطق الأردن

12024281355350568540
العاصمة عمان

تكون الأجواء اليوم الجمعة، مائلة للدفء، في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، خاصة في شرق المملكة.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، مائلة للدفء في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


أما الأحد فتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.


ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في شمال ووسط المملكة، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 24 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 22، وفي البحر الميت 34 - 20، وفي خليج العقبة 35 - 21 درجة مئوية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
66347a6220a23

وزير الخارجية يزور هولندا لبحث وقف الحرب على غزة

منذ3 ساعة
مشهد عام من العاصمة عمان-(ارشيفية)

أجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة حتى الأحد

02 أيار 2024
63850166812147444525

إعلان صادر عن الخدمات الطبية بشأن عطلة العمال

01 أيار 2024
إطلاق برنامج "تشغيل المهارات" لتمويل مشاريع الشباب

إطلاق برنامج "تشغيل المهارات" لتمويل مشاريع الشباب

01 أيار 2024
OfficialHM

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا والولايات المتحدة

01 أيار 2024
ZjBBq4fcZEGXIdaIoNKtvLPW2QMpxmvEvnFYvPGM

الأردن يدين اعتداء مستوطنين على قافلتي مساعدات أردنية

01 أيار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات |30 نيسان 2024
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات |30 نيسان 2024
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحدة

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!
 
 