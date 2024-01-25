الخميس 25 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء ماطرة في أغلب المناطق اليوم وانخفاض ملموس غدًا

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أجواء ماطرة
تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع -بإذن الله تعالى- هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
وتتأثر المملكة يوم غد الجمعة، بكتلة هوائية أكثر برودة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء عاصفة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحيانا، مع تحذير عال من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة.
وتبقى المملكة السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء غائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الأمطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد، وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مع استمرار التحذير من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
ويحتمل في ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 65كم/ساعة ، وفي ساعات المساء والليل تخف شدة الأمطار تدريجيا وتخف سرعة الرياح في المناطق كافة .
كما تبقى درجات الحرارة الأحد، دون معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة رطبة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، بينما يحتمل أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية والشرقية زخات خفيفة من الأمطار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 5، وفي مرتفعات الشراة 10 - 4، وفي مناطق البادية 18 - 7، وفي مناطق السهول 14 - 8، وفي الأغوار الشمالية 19 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 23 - 14، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.- (بترا)
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