الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء ماطرة وباردة في أغلب الأردن الجمعة

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عمان
تبقى الأجواء اليوم الجمعة، باردة وغائمة في أغلب المناطق مع استمرار هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المنطقة الشرقية، تكون لفترات محدودة غزيرة أحياناً يصحبها الرعد، خاصة في شمال المملكة، بينما يتوقع أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.اضافة اعلان
وتضعف في ساعات الليل فرصة هطول المطر باستثناء المناطق الشمالية،ويتوقع ان يستمر هطول الأمطار بين الحين والآخر، مع تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ السبت، وتبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتكون الأجواء الأحد، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 4، وفي مرتفعات الشراة 7 - 3، وفي مناطق البادية 14 - 5، وفي مناطق السهول 10 - 8، وفي الأغوار الشمالية 19 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 12، وفي البحر الميت 21 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.
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