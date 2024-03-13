الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء مشمسة ودافئة في اغلب المناطق اليوم ولطيفة غدًا

مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)
تكون الأجواء اليوم الأربعاء، مشمسة ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما ويطرأ الجمعة، إنخفاض قليل اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

اما السبت، يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة ، لتسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 9 وفي مرتفعات الشراة 22 - 8, وفي مناطق البادية 26 - 9، وفي مناطق السهول 25 - 11, وفي الأغوار الشمالية 30 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 33 - 15، وفي البحر الميت 32 - 14، وفي خليج العقبة 33 - 16 درجة مئوية.-(بترا)
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