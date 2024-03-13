أجواء مشمسة ودافئة في اغلب المناطق اليوم ولطيفة غدًا

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.كما ويطرأ الجمعة، إنخفاض قليل اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.اما السبت، يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة ، لتسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 9 وفي مرتفعات الشراة 22 - 8, وفي مناطق البادية 26 - 9، وفي مناطق السهول 25 - 11, وفي الأغوار الشمالية 30 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 33 - 15، وفي البحر الميت 32 - 14، وفي خليج العقبة 33 - 16 درجة مئوية.-(بترا)