الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق المملكة

تعبيرية-الاحتباس-الحراري1
أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدًا
 تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، معتدلة الحرارة بوجه عام، وتكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة فترة الظهيرة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في كافة المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13 وفي مرتفعات الشراة 23 - 11، وفي مناطق البادية 28 - 13، وفي مناطق السهول 26 - 14، وفي الأغوار الشمالية 31 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 20، وفي البحر الميت 32 - 20، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.
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