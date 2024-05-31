 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة الجمعة

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عمان

تكون الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة يوم غد السبت، لتسود أجواء دافئة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتأثر المملكة الأحد، بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة وجافة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، حيث تسود أجواء حارة وجافة في مناطق المملكة كافة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 27 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13، وفي مرتفعات الشراة 24 - 12، وفي مناطق البادية 33 - 17، وفي مناطق السهول 27 - 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 23، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.

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