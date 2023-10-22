أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة حتى الأربعاء

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تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.وتبقى الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع فرصة ضعيفة لتساقط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتكون الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14 وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 32 - 16، وفي مناطق السهول 31 - 18، وفي الأغوار الشمالية 36 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 35 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.- (بترا)