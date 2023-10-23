الإثنين 23 تشرين الأول 2023
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أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة الأسبوع الحالي

أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة الأسبوع الحالي
أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة الأسبوع الحالي
تكون الأجواء اليوم الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان
 وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق الباديةً. 
وتبقى الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب التقرير، تكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً خاصة في مناطق البادية. 
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16 وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 32 - 18، وفي مناطق السهول 30 - 17، وفي الأغوار الشمالية 36 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.
-- (بترا)

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