أحاديث مطاعيم الحصبة (MR) تشغل الشارع الأردني

اضافة اعلان

الترويج لنظرية المؤامرة بازدياد كبير جدا الفترة الاخيرة لدرجة انو في يوتيوبرز الان قاعدين يروجو بهالاشي وبقنعو الناس فيه.



يمكن هالشي قاعد يظهر بشكل واضح مع المطاعيم على سبيل المثال، يا رجل حتى مطعوم الحصبة MR اظن اسمو، صار مؤامرة.

المطاعيم عموما كلها مؤامرة بالنسبة الهم. — Abdallah Owaidi (@AbdullahOweidi) September 30, 2023

مدارس خاصة تعلن موقفها من مطعوم الحصبة MR.. " لن يتم تطعيم أي طفل إلا بموافقة خطية من الأهل"#أخبار_الأردن #عاجل #الأردن — أخبار الأردن (@AkhbarOrdon) October 1, 2023

#مساء_الخير#القبول_الموحد#هنصوت_للانجازات_مش_للشعارات



لقد تمت الموافقة على لقاح MR من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للأطفال بعمر ١٢ شهرًا وما فوق.

وحسب الدراسات الكثيرة عنه أنه لقاح آمن وفعال يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

وهذه كلها أمراض خطيرة يمكن أن… pic.twitter.com/VDNpneTJ4C — 𝐓𝐚𝐫𝐞𝐤 | طـارق (@Tarek_76_) September 29, 2023





في الاردن يتم إعطاء مطاعيم للوقاية من الحصبة والحصبة الالمانية جرعتين في سن الطفولة، فلماذا سوف يتم إعطاء مطعوم mr الجديد ضد الحصبة والحصبة الالمانية لكل طلبة المدارس مع أن الأطفال تلقوا المطاعيم في سن الطفولة قبل دخولهم المدارس ؟ #لقاح_MR — Abdullah Awajan (@Awajan_Abdullah) September 30, 2023

وانتقد الكثيرون ما يتم وصفه بـ"نظرية المؤامرة"، حيث أكد أطباء عبر وسائل الإعلام بأن المطاعيم آمنة وتستخدم في 141 دولة حول العالم، بالإضافة أن اللقاح يدخل الى المملكة عقب فحص فعاليته من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.وصرح أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة بأن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR) تم استخدامه في حملة عام 2013، ووجد أنه آمن وفعال.وبدورها أعلنت بعض المدارس الخاصة موقفها من إعطاء اللقاح إلى الأطفال، بأنه لن يتم تطعيم أي طفل إلا بموافقة خطية من ولي الأمر.ونشر بعض الأهالي موقفهم المؤيد من تلقيح أطفالهم عبر صفحاتهم على السوشال ميديا، كما تم نشر نفس الموقف المعارض من بعض الأهالي بإعطائهم المطاعيم الجديدة.ولاحقت الجرائم الالكترونية ناشري تسجيلات صوتية زائفة حسب ما صرح به وزير الصحة الهواري.