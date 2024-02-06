أخلاقيات الإعلام في ظل الرقمية ضرب من الخيال

د. محمود أبو فروة الرجبي

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ليس من باب التشاؤم القول إن أخلاقيات الإعلام لم تتعرض لتحديات مصيرية مثلما هي اليوم، فما يحصل في العالم، وخاصة في ظل انتشار الرقمية، ودخول فاعلين جدد إلى عالم الإعلام، وبزوغ ظاهرة المواطن الصحفي، وتعدد وتشتت المرسلين، وفيضان منصات التواصل الاجتماعي الذي غير كل إشكال الأخبار، والـمحتوى الإعلامي جعل أخلاقيات الإعلام وكأنها دخلت فيما يشبه المثاليات غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع.عندما نتحدث عما يحدث في الواقع الإعلامي، وانتهاكات أخلاقيات الإعلام، فإننا لا نقر بها، بل نحن نتحدث عن واقع، وناقل الكفر ليس بكافر، ولا يدخل في هذا السياق مفهوم التشاؤم أو التفاؤل بقدر ما هو محاولة لتوصيف الواقع بكل ما فيه من سوداوية.حق الجمهور بالمعرفة مقدس في الأعراف الإعلامية، والإعلام كله قائم على هذه الجزئية الأساسية التي من خلالها يعمل كل إعلامي على نقل ما يحصل كما هو للناس، دون تدخل، أو تأطير، أو محاولة حرف فهم المتلقيين من أجل تحقيق أهداف خاصة، أو وفقًا لأجندة معينة، وإلا فإننا ندخل في المحظور، وفيما لا يجب أن يحدث في العمل الإعلامي.لن نكون مثاليين مرة أخرى، ونقول إن الإعلام في السابق، وما قبل طوفان الرقمية كان مثاليًا، فهناك دائمًا انتهاكات، وخروج عن القيم، والأخلاق، وهذا هو ديدن الحياة، ومع ذلك، كان هناك مطابخ إعلامية في مختلف وسائل الإعلام تعمل على محاولة عدم الخروج عن خط سير هذه المعايير، وحتى في المؤسسات التي كانت تخضع لأجندة معينة، كانت هناك تقاليد راسخة يصعب مخالفتها علنا، وفي حالة حصول تضليل أو محاولة تضليل كانت هناك خطوط حمر يخجل أي إعلامي الخروج عليها ولو من باب النفاق لسلطة، أو قوة ما موجودة في محيطه.نعيش في العصر الحالي موجة من صناعة الـمحتوى الإعلامي قائمة على التضليل، والمبالغة، والاستعراض، واللهاث وراء المشاهدات، والإعجابات، وتحقيق أكبر عدد من المتابعين، وذلك كله أثر بشكل أو بآخر على شكل الـمحتوى الإعلامي، بل وجعل أقوى المؤسسات الإعلامية في العالم تنحني بشكل أو بآخر لهذه الموجة، بحيث أنها باتت تركض وراء منصات التواصل الاجتماعي لتغذي نسب مشاهداتها التي أضحت على الـمحك في كل دقيقة، وحين، وفي بعض الأحيان تستخدم اسأليب لا تليق بالعمالقة في محاولة جذب متابعيها.لن نناقش في هذا المقال ما يحصل في الإعلام الغربي من فضائح في تغطية الحرب على غزة، والانحياز الأعمى وغير المسبوق لدولة الاحتلال، ووضع كل القيم الإنسانية وراء الظهور، وإغماض العينين عن المذابح اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة، أو الضفة الغربية، ولا كل جرائم تجريد الفلسطينيين – وهم الضحية في هذه الحرب – من إنسانيتهم، فهذا تطرقنا إليه كثيرًا، ولكننا سننحو باتجاه الممارسات الأخرى التي باتت تؤرق كل إنسان على هذا الكوكب، فلم يعد أحد في هذه الحياة بمعزل عن طوفان الرقمية الهادر.بات الانجرار وراء السبق الإعلامي، ونقصد به هنا ما يشبه السبق الصحفي في مرحلة ما قبل الرقمية، وقد اتخذ هذا أشكالاً عديدة، ولأن ثقافة التسطيح سادت بين الناس، فأصبح كل ما يقال، ولو من باب التهريج مصدق من بعض الناس، وصار الـمحتوى الخبري الصادم وغير الـمعقول منتشرًا، ويأخذ قوة من خلال التفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي التي تعتمد معيار الانتشار والتفاعل في توزيع الـمحتوى بدلًا من المعايير الحقيقة القائمة على الجودة، والصدق، والنـزاهة.ومن جهة أخرى أصبحنا نرى صورًا لضحايا تنشر دون رادع، أو حسيب، وأخرى لأطفال في أوضاع لا يمكن أن يسمح بنشرها، وثالثة لجثث، ودم، وأشلاء، وضحايا، وغيرها.لم يستطع الإعلام في الوقت الحالي، ونتيجة طوفان الرقمية أن يبني منظومة أخلاقية جديدة ويطبقها على أرض الواقع تلجم القوى الإعلامية الجديدة الجامحة التي جاءت في معظها بالصدفة، أو نتيجة معرفتها لآليات، وتقنيات الرقمية الجديدة، ولن يحدث ذلك في الوقت المنظور، ولكن المؤمل الآن هو بناء وعي لدى المتلقي لعدم تقبل أي خدش للأخلاق الإعلامية، أو الإساءة لأي إنسان من خلال الـمحتوى المبثوث أو الـمنشور، ووقتها يمكن أن نقلل من هذه الهمجية الإعلامية التي لا ترحم صغيرًا، ولا كبيرًا، إلا وتسيء إليه بشكل أو بآخر.الإعلام بدون أخلاق يشبه أن تضع قنبلة قاتلة في يد شخص اهوج قد يستعملها لأتفه الأسباب، وهذا ما لا نريده جميعًا في عصر أصبح كل إنسان متلق ومرسل في الوقت نفسه، وهذا غير مسبوق في عالم الإعلام.