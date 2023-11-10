أردنيون من قلب عمان: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين

آلاء مظهر

للجمعة الخامسة على التوالي، احتشد آلاف الاردنيين للمشاركة في المسيرة التي دعت اليها مختلف الفعاليات الشعبية والوطنية، في محيط المسجد الحسيني، وذلك تنديدا بمجازر الاحتلال الصهيوني التي مايزال يرتكبها في قطاع غزة والتي كان آخرها استهداف عددا من المستشفيات خلال الساعات الاخيرة الماضية.

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وطالب المشاركون بالمسيرة التي انطلقت عقب صلاة ظهر الجمعة من قلب العاصمة عمان تحديدا في منطقة "وسط البلد" لانهاء العدوان الفوري على قطاع غزة، وفتح المعابر لتزويد الاشقاء بكافة المستلزمات والاحتياجات بمافيها الصحية والغذائية والوقود.



وندد المشاركون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء غزة واستهدافه للمستشفيات و البنية التحتية والمدارس والتجمعات السكنية ودور العبادة .

ودعوا إلى تحرك دولي وعربي فاعل ضد العدوان الغاشم، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها.

ورفع المشاركون الاعلام واليافطات المنددة بالعدوان الاسرائيلي فضلا عن شعارات التأييد للمقاومة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لدحر الاحتلال

وردد المتظاهرون هتافات شجب للانتهاكات الوحشية الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين من المسنيين ونساء وأطفال عزّل، مثل "الشعب يريد تحرير فلسطين، "من عمان تحية لغزتنا الابية"،" بروح بالدم نفديك يافلسطين، " الشعب يريد تحرير فلسطين"،"نموت وتحيا فلسطين"،" فلسطين فلسطين.. شعبك حر وما بلين " ،" واحنا شعب الجبارين.. نموت وتحيا فلسطين"،" لاقواعد امريكية على الارض الاردنية" "يامقاوم ياحبيب فجر واضرب تل أبيب".



و حاملين شعارات ولافتات كتب عليها "إسقاط جميع الاتفاقيات والتطبيع مع العدو الصهيوني"، "الدم مابصير مي"،تشرين المجيد" "الحرية للحقيقة في غزة"، " الا نصر الله قريب".



وعبر المحتجون ضمن حشود ضخمة، عن تضامنهم مع الأهل في غزة، حيث ضمت هذه الوقفه التضامنية التي استمرت على مدار ساعات فترة الظهيرة، مختلف الأطياف الحزبية والشبابية ، محيّين المقاومة ومؤكدين على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني بكافة السبل، واختتمت المسيرة بأهازيج شعبية وطنية.