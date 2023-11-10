الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أردنيون من قلب عمان: بروح بالدم نفديك يافلسطين

WhatsApp Image 2023-11-10 at 2.18.35 PM
مسيرة تضامنية بوسط البلد ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

للجمعة الخامسة على التوالي، احتشد آلاف الاردنيين للمشاركة في المسيرة التي دعت اليها مختلف الفعاليات الشعبية والوطنية، في محيط المسجد الحسيني، وذلك تنديدا بمجازر الاحتلال الصهيوني التي مايزال يرتكبها في قطاع غزة والتي كان آخرها استهداف عددا من المستشفيات خلال الساعات الاخيرة الماضية.

اضافة اعلان


وطالب المشاركون بالمسيرة التي انطلقت عقب صلاة ظهر الجمعة من قلب العاصمة عمان تحديدا في منطقة "وسط البلد" لانهاء العدوان الفوري على قطاع غزة، وفتح المعابر لتزويد الاشقاء بكافة المستلزمات والاحتياجات بمافيها الصحية والغذائية والوقود. 


وندد المشاركون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء غزة واستهدافه للمستشفيات و البنية التحتية والمدارس والتجمعات السكنية ودور العبادة .
ودعوا إلى تحرك دولي وعربي فاعل ضد العدوان الغاشم، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها.
ورفع المشاركون الاعلام واليافطات المنددة بالعدوان الاسرائيلي فضلا عن شعارات التأييد للمقاومة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لدحر الاحتلال
وردد المتظاهرون هتافات شجب للانتهاكات الوحشية الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين من المسنيين ونساء وأطفال عزّل، مثل "الشعب يريد تحرير فلسطين، "من عمان تحية لغزتنا الابية"،" بروح بالدم نفديك يافلسطين، " الشعب يريد تحرير فلسطين"،"نموت وتحيا فلسطين"،" فلسطين فلسطين.. شعبك حر وما بلين " ،" واحنا شعب الجبارين.. نموت وتحيا فلسطين"،" لاقواعد امريكية على الارض الاردنية" "يامقاوم ياحبيب فجر واضرب تل أبيب".

و حاملين شعارات ولافتات كتب عليها "إسقاط جميع الاتفاقيات والتطبيع مع العدو الصهيوني"، "الدم مابصير مي"،تشرين المجيد" "الحرية للحقيقة في غزة"، " الا نصر الله قريب".


وعبر المحتجون ضمن حشود ضخمة، عن تضامنهم مع الأهل في غزة، حيث ضمت هذه الوقفه التضامنية التي استمرت على مدار ساعات فترة الظهيرة، مختلف الأطياف الحزبية والشبابية ، محيّين المقاومة ومؤكدين على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني بكافة السبل، واختتمت المسيرة بأهازيج شعبية وطنية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية

منذ 18 دقيقة
تعبيرية-الاحتباس-الحراري1

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق المملكة

منذ7 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-09 at 4.54.56 PM

رئيس الديوان الملكي يلتقي لجنة الكرامة للمحاربين القدامى

منذ24 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-09 at 1.05.03 PM

حقوقيون ومتخصصون يدعون لإجراءات فورية تمنع حدوث نكبة جديدة

09 تشرين الثاني 2023
654cc1b96522e

الأمير راشد يدعو منظمات العاملة في غزة لتحديد الاحتياجات في القطاع

09 تشرين الثاني 2023
خبير عسكري يقدر عدد قتلى الاحتلال منذ بدء العملية البرية

خبير عسكري يقدّر عدد قتلى الاحتلال منذ بدء العملية البرية في غزة

09 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ترجمات
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 