"أصحاب المكاتب": كلفة الاستقدام في العقبة أعلى من المحافظات.. ما السبب؟

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طالبت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، بإعادة النظر في تعليمات وإجراءات استقدام العمالة المنزلية وتحديدا رسوم تصريح العمل التي باتت تصل إلى 525 دينارا لتصبح كلفة استقدام في العقبة أكثر من باقي المحافظات .وحسب نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس أبو زيد، فإن احتياجات المواطنين في مدينة العقبة من العمالة المنزلية كانت تصل الى 2500 عاملة منزل سنويا، ولكن منذ 5 سنوات، انخفضت لتصل إلى 400 عاملة منزل سنويا، ناهيك عن 4 مكاتب تم إغلاقها في مدينة العقبة من أصل 12 مكتب استقدام ليصبح عددهم 8 مكاتب، وذلك بسبب انخفاض معدلات الاستقدام وعدم قدرتهم على تغطية نفقاتهم التشغيلية.وأضاف أبو زيد ان استقدام عاملة منزل من خلال مكاتب الاستقدام في العقبة أصبح أكثر كلفة على المواطن في حال استقدم عاملة منزل من أي من محافظات المملكة، مشيرا الى ان رسوم تصريح وزارة العمل يصل الى 425 دينارا، بينما رسوم تصريح العمل الصادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية يصل الى 525 دينار، أي بفارق 100 دينار لكل تصريح.ولفت أبو زيد إلى أن استقدام عاملات المنازل ليس ترفا كما يعتقد البعض، بل وجودهن يعتبر أمر بغاية الأهمية بالنسبة للامهات العاملات والمرضى وكبار السن والمعاقين، مشيرا إلى أن هذه الشرائح يجب تمكينها في استقدام عاملات منازل لديهم لتسهيل أمورهم الحياتية.ودعا أبو زيد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى الجلوس على طاولة الحوار والتدخل لحل هذه الازمة بمراجعة تعليمات الاستقدام.