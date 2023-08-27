الإثنين 28 آب 2023
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"أطباء الصحة" ينتظرون تنفيذ "المسارات المهنية" و"الإجازات"

مبنى وزارة الصحة - (أرشيفية)
وزارة الصحة

بعد أن شرعت وزارة الصحة مؤخرا بصرف العلاوة الفنية لأطبائها، بات هناك القليل من البنود التي يقوم مجلس نقابة الأطباء على متابعتها لتنفيذها معها.

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وقال رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة د. حازم القرالة، إن الاتفاقية التي وقعت في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، نفذت نقاطا مهمة منها، أهمها تعديل مكافأة بدل التفرغ من 35 % إلى 55 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الفنية وإضافتها للضمان الاجتماعي.


وأكد القرالة في تصريح لـ"الغد"، أنه جرى العمل على صرف بدل الإضافي والتنقلات والاقتناء لنحو 2017 طبيبا وطبيبة، في حين سيتم قريبا صرفهما لدفعة ثانية. وأوضح أنه جرى صرف العلاوة الفنية للمقيمين الحاصلين على الجزء الأول من البورد بنسبة 190 % كما كانت تصرف سابقا.


وبشأن تسهيل منح الإجازات بدون راتب للأطباء الحاصلين على عقود عمل خارج الوزارة، أكد القرالة أن هذه المطالبة، بحاجة إلى متابعات دورية، خصوصا في ظل التسهيل والتقنين على أطباء الوزارة، بحيث يقوم مجلس النقابة بمتابعتها لإقرارها.


وفيما يخص إعادة النظر في المسارات المهنية الخاصة بالأطباء، وما يرتبط بها من علاوات فنية وشروط ومعايير، قال القرالة إن مجلس النقابة لم يبدأ لغاية الآن في بحثها، متوقعا بأن تناقش في القريب العاجل.


وحول إنشاء صندوق إدخار للأطباء العاملين في الوزارة، إسوة بموظفي وزارات أخرى، أكد أنه لم يجر العمل عليه، نظرا لأن هناك ملفات أكبر وأهم كان المجلس والوزارة يبحثان بشأنها.


وشدد القرالة على أن الوزارة، تبدي تعاونا إيجابيا مع مطالب النقابة بشأن أطباء الوزارة.


وكان اتفق على التعاون بين النقابة والوزارة وديوان الخدمة المدنية، لتطوير توصيف وظيفي لفئة (أطباء مؤهل الاختصاص) وإقرار وصف وظيفي مناسب خلال الوظيفة وعند التقاعد، وما يترتب عليه من علاوات فنية، بالإضافة إلى دور النقابة بتنظيم دورات تعليمية لمن يرغب في تقديم امتحانات البورد.


يشار إلى أن الوزارة، رفعت نسبة الابتعاث الطبي 400 %، لإيجاد أطباء اختصاص في ظل الضغط التي تعاني منه بعض المستشفيات.


وفي هذا النطاق، كشف وزير الصحة د. فراس الهواري في كلمة له خلال أعمال اليوم الثاني من ملتقى "عام على التحديث" أول من أمس، أنه جرى إنشاء ورفع كفاءة 36 مركزا صحيا، ورفع كفاءة 150 مركزا أخر خلال عام واحد، مبينا أن الوزارة لديها 670 مركزا صحيا في الأردن، تملك منها %58، والباقي مستأجر 42 %.

 

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