أكثر من ربع مليون دينار قيمة التبرعات لحمة "غزة معا ننصرها"

بلغت حصيلة التبرعات التي جُمعت خلال اليوم المفتوح الذي اقامته اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والمكونة من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين، لصالح حملة "غزة معا ننصرها: إغاثة وإيواء"، لدعم صمود أهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني، " 398749 ألف دينار أردني حتى الساعة الخامسة عصرا.



وجمع التبرعات لصالح الحملة مستمر عبر أثير اذاعة حسنى اف ام 93.5 – 93.3 في عمان والوسط، و 102.9 في إربد والشمال، خلال اليوم المفتوح حتى منتصف الليلة.



ويمكن التبرع للحملة عبر البث المفتوح لجمع التبرعات الذي سيستمر خلال اليوم وحتى منتصف الليلة، فيما سيستمر جمع التبرعات طوال العام، كما يمكن التبرع من خلال الايداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM والدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابـط التالي:

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(للمهندسين وغير المهندسين) وتطبيق الموبايل JEA mobile، وإيداع التبرعات لصالح حملة "غزة معا ننصرها" لدى جميع فروع: العلاونة للصرافة ومشربش للصرافة وأبو شيخة للصرافة، إضافة إلى التبرع عبر المحافظ الالكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.



كما يمكن التبرع للحملة من خلال إيداع التبرع في مجمع النقابات المهنية أو في أي فرع من فروع نقابة المهندسين او نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية في كافة المحافظات لصالح حملة "غزة معا ننصرها".