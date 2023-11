أكثر من 50 منظمة عربية وعالمية تخاطب الأمم المتحدة لإقالة موظفة أممية انتهكت الحياد

اضافة اعلان

سلّمت العربية لحماية الطبيعة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، من خلال المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما- أندرسون، وذلك نيابة عن أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني عربية ودولية عاملة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة وحقوق الإنسان، للمطالبة بمحاسبة وإقالة المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، بسبب مشاركتها بصفتها الاعتبارية في منتدى هاليفاكس الدولي للأمن الذي عقد في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2023 في كندا، وإلقائها كلمة عن العلاقة الوثيقة بين الصراع والجوع، ضربت فيها أمثلة عديدة لاستخدام الغذاء كأداة إخضاع، وتجاهلت بشكل واضح الإشارة لأكثر من 2 مليون يتضورون جوعاً في غزة الآن بسبب استخدام الاحتلال الغذاء كسلاح.وبحضورها باسم برنامج الأغذية العالمي، في الصف الأول بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، منح منتدى هاليفاكس جائزته السنوية للقيادة في الخدمة العامة التي تحمل اسم زوجها الراحل السيناتور الأمريكي "جون ماكين"، لشعب "إسرائيل"، وتم قبولها من قبل ممثلة منظمة أخوة السلاح (أخيم لانشيك)، وهي منظمة تعمل لجمع التبرعات لشراء العتاد وتزويده للقوات العسكرية والأمنية والمستعمرين غير الشرعيين في الأرض المحتلة.أجمع الموقعون على الرسالة، أن ما قامت به ماكين انتهاك خطير لأساسيات العمل الإنساني والتي تتضمن عدم التحيز والاستقلال، والحياد، والإنسانية، كما أنها لم تتصرف بحساسية تجاه سياقات النزاع واستغلت موقفها كممثلة للمجتمع الدولي في نشاط سياسي لدعم وتعزيز حكومات معينة ومجموعات خارجية ومصالح سياسية، تمارس حالياً حرب إبادة على ملايين الفلسطينيين.يذكر أن الرسالة مازالت مفتوحة للتوقيع، وما زالت المنظمات تنضم للموقعين.وفيما يلي نص الرسالة والم:السيد أنطونيو غوتيريسالأمين العام للأمم المتحدة،الموضوع: إدارة برنامج الأغذية العالمي تنتهك المبادئ الإنسانية بشكل صارخنحن المنظمات الموقعة أدناه العاملة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة وحقوق الإنسان نشعر بالغضب بسبب مشاركة المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في منتدى هاليفاكس الدولي للأمن الذي عقد في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2023 في كندا. وحضر المنتدى الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، والذي يسعى إلى تعزيز التعاون العسكري بين أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي، شخصيات عسكرية وأمنية واستخباراتية، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.وألقت ماكين، وهي عضو سابق في مجلس إدارة منتدى هاليفاكس، كلمة بصفتها المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وتحدث عن العلاقة الوثيقة بين الصراع والجوع، وضربت أمثلة عديدة لاستخدام الغذاء كأداة إخضاع، وتجاهلت بشكل واضح الإشارة لأكثر من 2 مليون يتضورون جوعاً في غزة بسبب استخدام الاحتلال الغذاء كسلاح.بحضورها في الصف الأول بجانب إيهود باراك، منح منتدى هاليفاكس جائزته السنوية للقيادة في الخدمة العامة التي تحمل اسم زوجها "جون ماكين"، لشعب "إسرائيل"، وتم قبولها من قبل ممثلة منظمة أخوة السلاح (أخيم لانشيك)، وهي منظمة تعمل لجمع التبرعات لشراء العتاد وتزويده للقوات العسكرية والأمنية والمستعمرين غير الشرعيين في الأرض المحتلة.ما قامت به ماكين انتهاك خطير لأساسيات العمل الإنساني والتي تتضمن عدم التحيز والاستقلال، والحياد، والإنسانية. كما أنه ينتهك النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، ومعايير السلوك للخدمة المدنية الدولية التي تدعو للحفاظ على الاستقلال وتجنب تضارب المصالح، وخدمة المثل العالمية للسلام واحترام الحقوق الأساسية. كما انتهكت بشكل كامل القيم الأخلاقية المتجذرة في ميثاق الأمم المتحدة وقسم اليمين الذي أدته، بما في ذلك: الاستقلال، والولاء لأهداف وقيم ومبادئ الأمم المتحدة، والحياد، والموضوعية والاحترافية في أداء الواجبات الرسمية، والنزاهة، والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان، وكرامة وقيمة جميع الأفراد. لم تتصرف ماكين بحساسية تجاه سياقات النزاع واستغلت موقفها كممثلة للمجتمع الدولي في نشاط سياسي لدعم وتعزيز حكومات معينة ومجموعات خارجية ومصالح سياسية.تجاوزت ماكين السلطة المفوضة لها مما انعكس سلباً ليس فقط على وضعها كموظفة في الأمم المتحدة، ولكن أيضاً على الأمم المتحدة ككل. لقد قدمت احتياجاتها واحتياجات طرف ثالث قبل احتياجات الأمم المتحدة مع تضارب واضح في المصالح، وقبل كل شيء، فإن دعمها للتسليح يعمق الصراع وحالة المجاعة في غزة وعموم فلسطين.بناءً على ما ذكر، نطالب بمحاسبة سيندي ماكين وإقالتها فوراً من منصبها كمديرة تنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي..المنظمات الموقعة:العربية لحماية الطبيعةالشبكة العربية للسيادة على الغذاءالتحالف العالمي للسيادة على الغذاء PCFSجمعية التنوع الحيوي الميكروبي الأردنيةجمعية النساء العربيات في الأردنلجمعية السورية لحماية الحياة البرية SSCWمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتيةالجمعية الكويتية لحماية البيئةالمجلس الفلسطيني للأبنية الخضراءمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسانتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسانمركز حماية وحرية الصحفييناتحاد المرأة الأردنيةمؤشر المستقبل الاقتصاديجمعية أصدقاء البيئةالجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية الباديةاتحاد المزارعين الفلسطينيينالإغاثة الزراعية الفلسطينيةحملة أوقفوا الجدارجمعية سيدرز للعناية – لبنانتكتل الجمعيات والهيئات الأهلية اللبنانيةمنظمة حواء للإغاثة والتنمية - السودانالمرصد التونسي للمواطنة التشاركيةجمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئةالنقابة التونسية للفلاحينالاتحاد المغربي للشغلالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – المغرباتحاد منتجي العسل / العراقالمنظمة العراقية لتأهيل المجتمع والبيئةواحة الدوحةالملتقى الفلسطيني للزراعة البيئيةزادت الخيرات – لبنانالحركة الزراعية – لبناناتحاد المزارعين الأردنيينمنتدى غزة للزراعة الحضريةجمعية أبناء ضانا والقادسية التعاونيةالجمعية العراقية للتغذية وسلامة الغذاءالجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلكالمركز الاستشاري للدراسات والتوثيقجمعية النهضة الريفية – القدسجمعية مزارعي بيت لحم – فلسطيناتحاد لجان العمل الزراعيحبق للتدريب على حقوق الإنسان والتنميةالاتحاد النوعي للنحايين الأردنيينRESEAU MAGHREBIN D'ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL EN MILIEU RURAL. (RemadelAfrican Confederation of Artisanal Fishing OrganizationsRoots for EquityPakistan Kissan Mazdoor Tehreek (PKMT)Zambia Social Forum (ZAMSOF)South Asians for Human RightsAsian Peasant CoalitionRegional Initiative for Tribal Empowerment and Solidarity, IndiaIndigenous Peoples’ Land Life Knowledge Collective, IndiaWelfare Togo