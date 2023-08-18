أمسية "صيف عمان" الثامنة حاكتها اللوحات الفنية التراثية والأغنية الطربية الأردنية

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تواصل الفرق التراثية الاردنية ابداعاتها بلوحات يمتزج بها الوان فن الغناء والاداء الشيق على خشبات المسرح الرئيسي لفعاليات مهرجان صيف عمان الذي تنظمه امانة عمان للعام 15 على التوالي وتختتم الاحد المقبل 20 آب .فرقة كفر جايز قدمت وسط حضور جماهيري كبير وصلات فنية من الفلكلور التراثي الاردني نالت اعجاب جمهور المهرجان في امسية عمانية حاكت شغف الجمهور للفن التراثي الاردني .وكان جمهور المهرجان على موعد مع نخبة من المطربين الاردنيين الذين قدموا بشخصياتهم الفنية على خشبات المسرح وصلات منوعة من الاغنية الوطنية والتراثية حيث اطرب كل من الفنانيين سائد حتر ، ورامي شفيق ، وحمدي المناصير ، الجمهور بباقات منوعة من الاغاني جذبت مسامع الحضور .وعلى المسرح الاطفال تم عرض مسرحية فيروز فتاة رمان وعرض فرقة المهرجين .وخصصت الأمانة من السادسة وحتى التاسعة مساء ً طيلة أيام المهرجان أمام الأطفال محطات للألعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون .وتوفر الامانة امام الجمهور مواقف مجانية ووسائط نقل مجانية من المواقف الى مواقع الفعاليات ، ومنطقة الالعاب التفاعلية والسينما الخارجية ، وخصصت موقع كأسواق للحرف والمنتجات الوطنية .