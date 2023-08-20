الأحد 20 آب 2023
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"أمم جنوب شرق آسيا" تؤكد دورها في تنمية المنطقة

"أمم جنوب شرق آسيا" تؤكد دورها في تنمية المنطقة
"أمم جنوب شرق آسيا" تؤكد دورها في تنمية المنطقة
أقامت لجنة رابطة  أمم جنوب شرق آسيا (اسيان) في عمان امس، احتفالا لرفع علم الاسيان بمناسبة الذكرى السنوية الــ56 للرابطة حضره سفراء الدول الاعضاء بالرابطة في عمان ودبلوماسيين وصحفيين ومدعوين.اضافة اعلان
ويجدر بالذكر ان لجنة الآسيان في عمّان، تأسست وفقا للمادة 43 من ميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا، وتضم 5 سفراء للرابطة مقرهم الأردن، وهم إندونيسيا، وبروناي دار السلام، وتايلند، والفلبين، وماليزيا.
وقال رئيس لجنة الآسيان السفير الماليزي في عمان محمد نصري عبد الرحمن ان الاسيان ومنذ تاسيسها  عام 1967 لعبت  دورًا مهمًا في تنمية المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا.
واضاف ان رابطة دول جنوب شرق آسيا تحولت من منظمة تركز على التعاون السياسي والأمني ، إلى مؤسسة تعزز التكامل الاقتصادي والازدهار بين الدول الأعضاء واصبحت بعد 56 عامًا من الصداقة والتعاون ، الآن منظمة ناجحة حيث يعيش شعبها في تضامن وانسجام مع فهم أعمق ومستويات معيشية أفضل.  
واشار الى التعاون القائم بين دول رابطة الاسيان والاردن والتطور الذي يشهده في مختلف المجالات مؤكدا حرص الرابطة على تعزيز وتنمية هذا التعاون. 
 يشار الى ان ماليزيا تتتولى رئاسةلجنة  الآسيان في عمان للفترة من تموز إلى كانون الاول  2023 وتشهد هذه الفترة العديد من النشاطات والفعاليات على المستوى البيني بين الدول الاعضاء وعلى مستوى التعاون مع الاردن في عديد مجالات.
وتم على هامش الحفل  الذي اقيم في مقر اقامة السفير الماليزي بعمان تقديم اصناف مختلفة من الاطباق الاسيوية التي تعكس التنوع الثقافي والوحدة بين مكونات الرابطة.
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