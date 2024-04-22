أمير دولة الكويت يبدأ زيارة دولة للأردن غدا الثلاثاء

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يبدأ سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، يوم غد الثلاثاء، زيارة دولة للأردن، تلبية لدعوة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.- (بترا)