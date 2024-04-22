الثلاثاء 23 نيسان 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
أخبار محلية
الإثنين 22 نيسان 2024
9:33 ص
أمير دولة الكويت يبدأ زيارة دولة للأردن غدا الثلاثاء
أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الصباح
يبدأ سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، يوم غد الثلاثاء، زيارة دولة للأردن، تلبية لدعوة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.- (بترا)
اضافة اعلان
الكويت
الصباح
الشيخ مشعل
Copy
اقرأ أيضا
اللغة العربية وتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي
منذ 50 دقيقة
الملك وولي العهد يستقبلان أمير دولة الكويت
منذ4 ساعة
مغردون أردنيون.. زيارة أمير الكويت ترسم البهجة
منذ8 ساعة
اختيار عالمة الأحياء الأردنية رنا دجاني زميلة لريتشارد فون فايتساكر
منذ9 ساعة
الحبس 6 أشهر لسيدة سخّرت طفلتيها لأعمال التسول في إربد
منذ12 ساعة
توق: إيلاء مفاهيم التربية الجنسية والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية أصبح لزاما
22 نيسان 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الملك يمنح أمير الكويت قلادة الحسين بن علي أرفع وسام مدني في الأردن
الغد الأردني
|
منذ 10 دقيقة
أطفال غزة
كاريكاتير - حمزة حجاج
|
منذ 14 دقيقة
مدرب مانشستر يونايتد السابق مرشح لتدريب بايرن ميونخ
الرياضة
|
منذ 44 دقيقة
اللغة العربية وتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي
أخبار محلية
|
منذ 49 دقيقة
حب غير مشروط
حياتنا
|
منذ 52 دقيقة
مؤشر البورصة يرتفع %0.01
الاقتصاد المحلي
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
العالم الهولندي.. احذروا من زلزال بقوة 8 درجات خلال ساعات
العرب والعالم
|
23 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب
ترجمات
|
منذ24 ساعة
الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء
ترجمات
|
منذ24 ساعة
لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي
ترجمات
|
21 نيسان 2024
ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟
ترجمات
|
20 نيسان 2024
إسرائيل عالقة في غزة
ترجمات
|
19 نيسان 2024
إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية
ترجمات
|
18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
أطفال غزة
المشاة في الأردن
22 نيسان 2024
قطعة !
21 نيسان 2024
تلفزيون
20 نيسان 2024
سياحة وطفر
19 نيسان 2024
تسهيلات
18 نيسان 2024