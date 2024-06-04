أمين عام سلطة وادي الاردن يتفقد المنشأت المائية في الاغوار الشمالية والوسطى

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تفقد أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة اجراءات سير عمليات التزويد المائي في الأغوار الشمالية والوسطى واطمئن على الاجراءات التي تقوم بها كوادر سلطة وادي الاردن في مختلف المناطق في ظل الاجواء الحارة يرافقه المساعد للاغوار الشمالية والوسطى م. فيصل الفقير ومدير مديرية التحكم والسيطرة م. سفيان السيد ومدير مديرية الوسط م. مأمون الخرابشة بهدف ادامة التزويد المائي مؤكدا ان سلطة وادي الاردن تعمل على اسناد وتوفير كافة الامكانيات المتاحة من مياه الري والشرب لكافة الاغراض والاستخدامات خدمة للاخوة المزارعين.واكد الحيصة حرص سلطة وادي الاردن على ايجاد كافة الحلول للمعيقات التي يعانيها القطاع الزراعي ودعمهم في كافة مناطق الاغوار كما اطلع الحيصه على سير العمل في كل من مديريات الاغوار الشمالية والوسطى والخدمات المقدمة للمزارعين مؤكدا ان السلطة تسعى لتطوير اداء انظمة الري والتزويد المائي في قناة الملك عبد الله.واوعز الحيصة الى جميع الكوادر العاملة في السلطة ضرورة التواصل المستمر مع المزارعين للوقوف على المعيقات التي يعانيها هذا القطاع وخاصة في فترة الصيف.وأشار الحيصة الى اهمية تعاون كوادر سلطة وادي الاردن معهم مؤكدا ان السلطة ستعمل كل ما يمكن وتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمزارعين في كافة مناطق الاغوار وتفعيل الشراكة بين السلطة والمزارعين بما ينعكس على تحسين الواقع الزراعي في وادي الاردن منوها الى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتدابير لارتفاع درجات الحرارة.