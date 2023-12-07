أمين عمان يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة تغير المناخ COP 28

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قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن المدن في خط المواجهة الأول مع التحديات الإقليمية والعالمية و الحضرية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، الأمر الذي يستلزم بذل كافة الجهود لمواكبة النمو المتسارع بخطط وبرامج تعزز من جودة الحياة لبناء مدن منعة و مستدامة وشاملة.وأشار في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في جلسة الاجتماع الوزاري بشأن التحضر وتغير المناخ في مؤتمر COP 28 المنعقد في دبي، أنه وفي إطار التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وتحقيقا لالتزامها بتخفيض انبعاث الكربون، بذلت عمان جهودا كبيرة لمواءمة أهداف التنمية المستدامة العالمية مع أطر السياسات على المستوى الوطني.ولفت الشواربة أنه انطلاقا من التزامنا كأحد أعضاء شبكة C40 بأن تصبح عمان متعادلة كربونيا في العام 2050 فقد عملت الأمانة على تحديث خططها وتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية لمواجهة آثار التغير المناخي.حيث تم إطلاق خطة عمان للتغير المناخي عمان 2050 عام 2019 وكانت أول خطة عمل خاصة بالتغير المناخي في المنطقة، وركزت على التخلص من الكربون من اقتصاد المدينة و تطوير المنعة ضد تغير المناخ.كما تم تطوير خطة عمان مدينة خضراء لعام 2021 لتحسين الأداء البيئي ومواجهة التحديات البيئية الحضرية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، و الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من 14% الى 31% مع التوجه للانتقال نحو اقتصاد و مناخ منخفض الكربون وتنمية تتعامل مع المناخ بشكل مرن.وأشار الشواربة إلى ان الامانة تتعاون مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الحضرية، إضافة الى بناء شبكة علاقات دولية مع البلدان و المدن و المنظمات، مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرة وتنمية القدرات المحلية في قطاعات الرعاية الصحية، الطاقة، النقل العام و التخطيط الحضري.وقامت عمان بدمج التصميم الحضري المُراعي للمياه مع مبادئ أنظمة الصرف الصحي الحضري بالتعاون مع UN-HABITAT من خلال مشروع زيادة منعة عمان للفياضانات المفاجئة بهدف تقليل خطرها في المناطق الحرجة بنسبة 50% بحلول عام 2040.وعلى هامش المؤتمر اجرى الشواربة عدة لقاءات لتعزيز منظومة إدارة النفايات الصلبة مع شركة أبوظبي القابضة ممثلة بشركة تدوير وشركة بيئة بحث خلالها أوجه التعاون مستقبلا من خلال شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير.كما التقى المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ميسكيرم برهاني ، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون في مجالات إدارة النفايات والنقل العام والتخطيط الحضري.