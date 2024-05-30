 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أهالي غزة يستقبلون المساعدات من الطائرة الأردنية رقم 100

246582_0_1717079639
طائرة مساعدات أردنية

 نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الخميس، 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

واكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 100 إنزال جوي، و 256 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
06551ff7-830c-4df8-bfe0-4a45bd0f2b40

الصفدي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

24 أيار 2024
6385170293158081320

"الميداني الأردني غزة /78" يجري عملية جراحية نوعية

19 أيار 2024
file (19)

الأردن يسير 35 شاحنة مساعدات إلى الأهل في غزة

07 أيار 2024
اقرأ أيضا
555092

المستقلة للانتخاب تعلن أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين

منذ 16 دقيقة
birds

فتح باب استيراد الدواجن "دون قيود"

منذ3 ساعة
201045big57891

توجيه 73 انذار و5 مخالفات لمنشآت باعت الدخان قرب المدارس في عمان

منذ3 ساعة
0JXMQsYNn8CCyt9uPlcBXTNluvj2sKShtUaGJmns

توقيف موظف بأوقاف معان اختلس 20 ألف دينار

منذ3 ساعة
حزب الميثاق

لجنة اختيار القائمة الوطنية في "الميثاق الوطني" تباشر مهامها

منذ3 ساعة
طقس حار

حالة الطقس في صيف ٢٠٢٤.. حرارة وجفاف مع ساعات شمسية طويلة (تفاصيل)

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ21 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ21 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ21 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 