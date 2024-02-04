أوجه وآفاق التضامن الشعبي مع أهلنا في غزة

د. مصون شقير

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قطعا لم يكن من المتوقع أن تتوقف إسرائيل عن ارتكاب مجازرها الوحشية بحق أهلنا في قطاع غزة في صباح اليوم التالي لصدور قرار محكمة العدل الدولية والقاضي بإلزام دولة الاحتلال باتخاذ التدابيراللازمة لمنع أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة منها في قطاع غزة، حيث ستستمر دولة الاحتلال في عربدتها وارتكاب أعمالها الوحشية إلى حين وضع التدابير المؤقتة موضع التنفيذ وضمن السياقات القانونية والسياسية المتعلقة بذلك.وفيما تواصل دولة الاحتلال ارتكاب أعمالها البربرية في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والقصف العشوائي للمدنيين وقتل النازحين في جنوب غزة وتدمير المنازل السكنية على رؤوس قاطنيها، وقصف المستشفيات واقتحام بعضها وتنفيذ عمليات قتل دنيئة بحق جرحى يعالجون فيها، تواصل شعوب العالم الحرة وبالتوازي دعمها للشعب الفلسطيني للتمتع بحقه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة على أرضه وفي المطالبة بوقف أعمال القتل والإبادة الجماعية المرتكبة بحقه.وقد عبّرت شعوب العالم عن هذا الدعم والتضامن بأشكال مختلفة ومبتكرة، فوجدنا المظاهرات المليونية التي لا تهدأ تجوب الشوارع الرئيسية في عواصم العالم ويشارك فيها الأطفال والشباب والشيوخ ومن مختلف الأديان والمذاهب والملل، وبعضها يتخللها ارتداء للباس الوطني للسكان الأصليين في بعض هذه الدول مع ترداد لأغانيهم التراثية في إشارة إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه الأصيل في الحفاظ على هويته وتراثه واسترجاع أرضه المحتلة، وارتداء بعض المتظاهرين لأثواب بيضاء كتجسيد لأكفان والارتماء على الأرض كجثث هامدة في إشارة إلى عملية الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ووضع اللاصقات على الأفواه في إشارة الى صمت حكومات دول العالم على هذه المجازر اليومية ، وتسيير الحافلات في الشوارع الرئيسية في بعض العواصم الغربية وقد أُلصق عليها العلم الفلسطيني وعبارة الحرية والاستقلال لفلسطين، وفي سابقة مهمة قام فنان إيطالي شهير بتحويل لوحات شهيرة تعرض في شوارع مدينة نابولي إلى لوحات تُجسد بعض ما يجري لسكان قطاع غزة من مجازر إسرائيلية وبطريقة إبداعية مميزة.كذلك يقوم ناشطون في بعض هذه الدول بالاعتصام أمام الشركات المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل، كما يرفض موظفو المرافئ في بعضها الآخر تنزيل البضائع الموجهة إلى إسرائيل مع استمرار المقاطعة للبضائع الإسرائيلية أو للشركات التي تدعم دولة إسرائيل، بالإضافة إلى اختراق مجموعات كبيرة من المواطنين لأروقة المجالس التشريعية وبخاصة في أميركا للتعبير عن معارضتهم لسياسات دولهم تجاه الشعب الفلسطيني.إن هذا السيل الجارف من الدعم والتضامن من شعوب العالم الحرة مع الشعب الفلسطيني وتنوع أشكاله رغم الممانعة والمساءلة والتضييق الذي تمارسه عليهم حكوماتهم يمثل اختراقاً للوعي الجمعي الشعبي العالمي تجاه القضية الفلسطينية من حيث أنها قضية تحرر وطني تهدف إلى صيانة الهوية وتحرير الأرض وبناء الدولة المستقلة، وكذلك يمثل تحولاً رئيسياً في إدراك ماهية دولة الاحتلال من حيث كونها كيان استيطاني إحلالي لا يتورع عن استخدام أبشع وأقذر الوسائل من أجل تنفيذ خططه الرامية إلى الاستيلاء على كل الأرض وإبادة أهلها الأصليين وتهجير من تبقى منهم عليها، وهي لحظة تاريخية فارقة ينبغي علينا جميعا البناء عليها وذلك بتوظيف هذا الوعي في خدمة النضال الفلسطيني ليحقق أهدافه في إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.وكما أن رجال المقاومة ما زالوا يقدمون أجّل وأسمى أوجه الصمود في معركتهم مع الكيان المحتل، وما زالت الأمهات يقدمن الشهداء تلو الشهداء عربونا للحرية والاستقلال، وما زال الأطفال يصبرون على الفقد والمرض والجوع والنوم في العراء رغم البرد القارس، فإن واجبنا كشعب أن نستمر في تقديم كافة أوجه التضامن والدعم للأهل في غزة دون يأس أو ملل فذلك واجب وطني وأخلاقي وديني.أما بالنسبة للحكومة ففي الوقت الذي يستوعب فيه الأردنيون الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والمخاطر التي تحيط به من كل صوب، ويدركون المساحة التي منحتهم إياها الحكومة للتعبير عن تضامنهم مع الأهل في غزة والتي تتقدم بكثيرعن ما شاهدناه في العديد من الدول العربية، إلا أنه ما زال مطلوبا من الحكومة إبداء المزيد من الاستيعاب والمرونة والأريحية تجاه أشكال وأنماط متعددة ومبتكرة من الدعم والتضامن الشعبي مع الأهل في غزة بما في ذلك الاحتفاء الشعبي بتاريخ 7 أكتوبر بكل الأوجه المتاحة لما يمثله هذا التاريخ في وجدانهم من لحظة عز وكبرياء، وكذلك التماهي مع إرادة الشعب بعدم تسهيل أية عمليات لوجستية تُمكِّن الكيان المحتل من الحصول على احتياجاته مهما كان نوعها، ما دام أن هذا الكيان الغاصب ما زال يرتكب أعمال الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة ويمنع عنهم إمدادات الماء والكهرباء والدواء والطعام، وأكثر من ذلك يهدد الأردن بقطع إمدادات المياه عنه.إن الدعم الرسمي الكامل للتضامن الشعبي مع الأهل في غزة لا يضع الحكومة في مواقف حماسية شعبوية ولا يتعارض مع متطلبات الأمن الوطني بل هو رصيد إستراتيجي للدولة، فموقف المقاومة الذي يهدف إلى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على التراب الفلسطيني وتثبيت أهلها على أرضهم يتماهى تماما مع موقف الأردن ويتوافق مع مصالحه وأمنه الوطني، لاسيما وأن دولة الاحتلال ترفض إقامة دولة فلسطينية تحت أي مسمى وتعمل على مشروع الإبادة والتهجير للفلسطينيين وتحتفي بذلك على الملأ وترى في الأردن وطنا بديلا ويحل كافة مشكلاتها.كما أن الثقل الشعبي الداعم لأهداف المقاومة على الوجه المبين أعلاه هو كذلك ورقة سياسية رابحة للدولة تستخدمها حسب المقتضى في مواجهة الدول الغربية التي يمكن أن تتحالف في أية مرحلة مقبلة ضد مصالح الأردن كي تحاول أن تفرض عليه لا سمح الله ما يتعارض مع مصالحه الحيوية وأمنه الوطني، وقد رأينا شبح ذلك أيام الرئيس دونالد ترامب والذي تزداد حظوظه في العودة الى رئاسة أميركا في وقت قريب.