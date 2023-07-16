الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"أوكسفام الأردن" توضح حول تقليص المساعدات الغذائية للاجئين

"أوكسفام الأردن" توضح حول تقليص المساعدات الغذائية للاجئين
"أوكسفام الأردن" توضح حول تقليص المساعدات الغذائية للاجئين
بعد إعلان برنامج الغذاء العالمي (WFP) عن تقليص المساعدات الشهرية لـ 465،000 لاجئ في المملكة بسبب "أزمة تمويل غير مسبوقة"  حذرت منظمة أوكسفام في الأردن من أن مثل هذه الأحداث تحد من قدرة اللاجئين الذين يواجهون تحديات معقدة لسد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمسكن. اضافة اعلان
من جهته، قال دميتري ميدليف، مدير مكتب منظمة أوكسفام في الأردن "لا يزال اللاجئون في الأردن، ولا سيما اللاجئون السوريون، بحاجة ماسة للمساعدة والدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. حيث تظهر التقييمات الأخيرة بما لا يدع مجالاً للشك أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في الأردن هم في حاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة لضمان مستلزمات الحياة الأساسية." 
على مدى السنوات القليلة السابقة، يكافح اللاجئون بشكل مستمر لضمان وتأمين اساسيات الحياة حيث يتجه غالبيتهم لإتباع أساليب وسبل تكيف ذات أثر سلبي لتغطية نفقاتهم. ويشمل ذلك عمالة الأطفال والزواج المبكر، وقبول الوظائف عالية الخطورة، والاقتراض من أجل الغذاء. هذا وتشير استطلاعات الرأي التي أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 90٪ من أسر اللاجئين ما زالت مثقلة بالديون، بينما أفاد 77٪ من اللاجئين السوريين بتدني الوضع المالي. بالإضافة الى ذلك وجدت دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق من هذا العام أن 66٪ من اللاجئين يعيشون على أقل من 5.5 دولار أمريكي للفرد في اليوم، مما يجعل الوضع الحالي في غاية الصعوبة ويحث المعنيين على البحث عن حلول بديلة  وزيادة الدعم.
سينعكس نقص التمويل سلباً على تقديم المساعدة اللاجئين في الأردن ويفرض ضغوط إضافية على المجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء وسيضر بقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى.
وأضاف ميدليف انه: "لا ينبغي أن تكون المساعدات الضرورية للاجئين قابلة للتفاوض ولا تخضع للتقلبات، فمن مسؤوليتنا كمجتمعات إنسانية ودولية تقديم المساندة لمن يحتاجها ودعم الحكومة الأردنية في جهودها لاستضافة 1.2 مليون لاجئ سوري في ظل شح الموارد تدني التمويل."
هذا وتدعم منظمة أوكسفام في الأردن طلب وزير الخارجية من الجهات المعنية بالتراجع عن هذه الخطوات مع التأكيد على أن ضمان تلبية احتياجات اللاجئين الأساسية هي مسؤولية مشتركة.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

"الغذاء والدواء" توصي بعدم الإفراط باستخدام منتجات تحتوي على مُحلي الأسبارتام منذ5 ساعة

الداخلية تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتأشيرات والإقامات

الداخلية تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتأشيرات والإقامات 15 تموز 2023

الأردن.. حوادث السير تسلب 300 طفل حياتهم في عامين

الأردن.. حوادث السير تسلب حياة 300 طفل في عامين 15 تموز 2023

السفير الفرنسي يؤكد دعم جهود الأردن لوقف التصعيد في القدس

السفير الفرنسي يؤكد دعم جهود الأردن لوقف التصعيد في القدس 15 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات

الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات

منذ1 ساعة
الزراعة تشكّل فريقا لحصر أضرار حريق عجلون وجرش

الزراعة تشكّل فريقا لحصر أضرار حريق عجلون وجرش

منذ2 ساعة
طاولة مستديرة لـ "أرض" تدعو لتفعيل محلية قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام

طاولة مستديرة لـ "أرض" تدعو لتفعيل محلية قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-16 at 12.56.07 PM

"السياسة والمجتمع" يطلق مشروع " حزبي تنموي "

منذ3 ساعة
مجلس النواب - (أرشيفية)

مطالبات نيابية برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

منذ4 ساعة
64b3a5f6712d8

محمد عكور يؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل الخصاونة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 