الأحد 01 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

أول تدريب متخصص للصحفيين والإعلاميين حول مهارات التغطية الصحفية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

جانب من الورشة
جانب من الورشة
عقدت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ومركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان اليوم الأحد لقاءً تشاورياً ودورة تدريبية متخصصة للصحفيين والإعلاميين والمؤثرين حول مهارات التغطية الصحفية لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR وقضايا حقوق الإنسان بمشاركة 30 من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية.اضافة اعلان

وأشارت الرئيس التنفيذي لمركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي إلى أن هذه الدورة التدريبية التي تستمر ليومين تعد الأولى من نوعها في الأردن من حيث إعطاء تدريب متخصص للصحفيين والإعلاميين في مهارات التغطية الصحفية للآلية الدولية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR، كما ستلتقي الحكومة مع الصحفيين والإعلاميين في لقاء تشاوري حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ومناقشة أبرز التحديات والتطورات.

وأضافت الدغمي أن هذه الدورة التدريبية جاءت انطلاقا من أهمية دور الإعلام الفعال في تحسين وإحداث التغيير في مسار حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات UPR من خلال التعريف بأهمية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) كأحد آليات الأمن المتحدة لمراجعة سجل حقوق الإنسان للدول وأهمية هذه الآلية الدولية لتحسين أهداف التنمية المستدامة 2030 ودور الإعلام بهذا الخصوص وبناء حوار مدني فعال حول أهمية UPR وانعكاس ذلك على مهارات التغطية الإعلامية الصحفية الحقوقية المختصة بحقوق الإنسان وكتابة قصص صحفية حقوقية معمقة استناداً لتوصياتUPR بهدف تعزيز دور الإعلام  في آليات الرصد والمتابعة.

ويذكر أن الأردن سيمثل قريبا أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 25/1/2023، لاستعراض ومراجعة سجل حالة حقوق الإنسان في الأردن.

وبينت الدغمي، أن مركز وعي قدم تقريره لمجلس حقوق الإنسان وفق ما يسمى بإفادات أصحاب المصلحة كمنظمة مجتمع مدني لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR حول الحريات الإعلامية وتعديل التشريعات لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية. 

وعقدت جلسة نقاشية تفصيلية تضمنت مشاركة صحفيين ومحامين ناقشوا فيها حالة الحريات الإعلامية في الأردن وتم إدراج مخرجات هذه الحلقة النقاشية في تقرير مركز وعي المقدم.
 
وثمنت الدغمي دور وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء في الشراكة مع المجتمع المدني لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بدءا من إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي تعد منهجية حقيقية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان للارتقاء بالأردن على كافة المستويات الإقليمية والدولية والشراكة التي تعقدها حاليا مع منظمات المجتمع المدني استعداداً للاستعراض الدوري الشامل المقبل في شهر كانون الثاني/ يناير 2024.

وأضافت أنه سيتم عقد العديد من الأنشطة للتعريف بأهمية هذه الآلية الدولية من خلال التوعية المجتمعية وذلك بإعداد برنامج إذاعي متخصص حول UPR وإنتاج مقاطع فيديو قصيرة تعريفية بالمراجعة الدورية الشاملة UPR واستعراض أبرز التوصيات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
HLVKK1WUukYv2CabCjZtpLaKp533PusVCqaLusbC

البدور: برنامج التطعيم الوطني في خطر

منذ 44 دقيقة
كتب مدرسية (تعبيرية)

"تطوير المناهج" يزود "الوطني لحقوق الإنسان" كتبا مطورة لمراجعتها

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-01 at 3.38.36 PM (1)

الأميرة غيداء تطلق الحملة العربية الثامنة للتوعية حول سرطان الثدي

منذ2 ساعة
1696158849806

الخلايلة يكرّم حافظة القرآن سندس الصيداوي

منذ2 ساعة
القناة-في-منطقة-دير-علا2

وفاة عامل وطن غرقاً في قناة الملك عبدالله

منذ2 ساعة
GGF

أحاديث مطاعيم الحصبة (MR) تشغل الشارع الأردني

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

هل علينا الخوف من الزلازل؟

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

مكرم أحمد الطراونة يكتب: الخصاونة يفوز ويخسر الوطن!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تعليقا على منطوق بشار الأسد

ماهر أبو طير |اليوم

معظم المترجمين جنود مجهولون..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أنا مع التطبيع!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام استثمار إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات | منذ21 ساعة
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات | منذ21 ساعة
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
 