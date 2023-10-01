أول تدريب متخصص للصحفيين والإعلاميين حول مهارات التغطية الصحفية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

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عقدت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ومركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان اليوم الأحد لقاءً تشاورياً ودورة تدريبية متخصصة للصحفيين والإعلاميين والمؤثرين حول مهارات التغطية الصحفية لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR وقضايا حقوق الإنسان بمشاركة 30 من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية.وأشارت الرئيس التنفيذي لمركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي إلى أن هذه الدورة التدريبية التي تستمر ليومين تعد الأولى من نوعها في الأردن من حيث إعطاء تدريب متخصص للصحفيين والإعلاميين في مهارات التغطية الصحفية للآلية الدولية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR، كما ستلتقي الحكومة مع الصحفيين والإعلاميين في لقاء تشاوري حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ومناقشة أبرز التحديات والتطورات.وأضافت الدغمي أن هذه الدورة التدريبية جاءت انطلاقا من أهمية دور الإعلام الفعال في تحسين وإحداث التغيير في مسار حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات UPR من خلال التعريف بأهمية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) كأحد آليات الأمن المتحدة لمراجعة سجل حقوق الإنسان للدول وأهمية هذه الآلية الدولية لتحسين أهداف التنمية المستدامة 2030 ودور الإعلام بهذا الخصوص وبناء حوار مدني فعال حول أهمية UPR وانعكاس ذلك على مهارات التغطية الإعلامية الصحفية الحقوقية المختصة بحقوق الإنسان وكتابة قصص صحفية حقوقية معمقة استناداً لتوصياتUPR بهدف تعزيز دور الإعلام في آليات الرصد والمتابعة.ويذكر أن الأردن سيمثل قريبا أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 25/1/2023، لاستعراض ومراجعة سجل حالة حقوق الإنسان في الأردن.وبينت الدغمي، أن مركز وعي قدم تقريره لمجلس حقوق الإنسان وفق ما يسمى بإفادات أصحاب المصلحة كمنظمة مجتمع مدني لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR حول الحريات الإعلامية وتعديل التشريعات لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية.وعقدت جلسة نقاشية تفصيلية تضمنت مشاركة صحفيين ومحامين ناقشوا فيها حالة الحريات الإعلامية في الأردن وتم إدراج مخرجات هذه الحلقة النقاشية في تقرير مركز وعي المقدم.وثمنت الدغمي دور وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء في الشراكة مع المجتمع المدني لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بدءا من إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي تعد منهجية حقيقية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان للارتقاء بالأردن على كافة المستويات الإقليمية والدولية والشراكة التي تعقدها حاليا مع منظمات المجتمع المدني استعداداً للاستعراض الدوري الشامل المقبل في شهر كانون الثاني/ يناير 2024.وأضافت أنه سيتم عقد العديد من الأنشطة للتعريف بأهمية هذه الآلية الدولية من خلال التوعية المجتمعية وذلك بإعداد برنامج إذاعي متخصص حول UPR وإنتاج مقاطع فيديو قصيرة تعريفية بالمراجعة الدورية الشاملة UPR واستعراض أبرز التوصيات.