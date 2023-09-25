أول نظام شراء الكتروني موحد لعطاءات الأشغال

اضافة اعلان

أعلنت مديرية أشغال العاصمة عن طرح عطاء تنفيذ أشغال عبر نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS)، لتكون بذلك أول مديرية أشغال تستخدم هذا النظام لطرح عطاءاتها.حيث أعلنت المديرية عن طرح عطاء صيانة العبارات الأنبوبية وأعمال تصريف المياه على الطرق الرئيسية والثانوية والقروية في لواء ناعور.ويعد نظام الشراء الإلكتروني نقطة تحول كبيرة في منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتقليل الحاجة لتدخل العنصر البشري في إجراءات الشراء.ويأتي هذا النظام في إطار توجهات الوزارة لتنفيذ خطة التحول الرقمي عبرَ توفير خدمات حكومية مؤتمتة مما يمهد الطريق للارتقاء بالخدمة الحكومية ضمانًا لراحة المواطن، ورفع كفاءة الأعمال عبرَ توفير الوقت والجهد والتكاليف، وتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والتزامًا من الوزارة بالتحول نحو الإدارة الإلكترونية في أتمتة إجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).