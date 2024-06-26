 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أين يقف العرب من عملية التحديث؟

يوسف عبد الله محمود
يوسف عبد الله محمود

شكا ذات مرة قبل رحيله الأكاديمي والمفكر الراحل الدكتور هشام شرابي من حالة الهوان العربي متسائلاً: «متى نستعيد كعرب عضلات القوة والعافية»؟ 
«إن منطق التاريخ يقتضي بأن يسترد العرب عافيتهم». (د. هشام شرابي «أزمة المثقفين العرب» ص44). اضافة اعلان
حديث هذا المفكر عن «منطق التاريخ»، جاء وقلبه يعتصر ألماً على واقع عربي هَشَّ هو اليوم أكثر هشاشةً من السابق. 
لن تُستعاد عضلات القوة والعافية العربية ما داموا عاجزين عن امتلاك أدنى حالات التضامن أمام الغطرسة الصهيونية والإمبريالية. 
مواردهم الاقتصادية ضخمة لكنهم مع الأسف لا يمتلكونها في الحقيقة. غيرهم يمتلكها. تلك هي الحقيقة. لن يكون هناك تغيير في حالة الهوان العربي ما دامت قلوب القادة والزعماء تفتقر إلى صفاء الحب. 
«التغيير» بحاجة إلى الإرادة ونبذ الخلافات. 
تساءَل هشام شرابي «أين يقف العرب إزاء عملية التحديث»؟ 
وهنا أجيبه بأنهم غير معنيين بالتحديث الحقيقي. هم معنيون – مع الأسف – بتسجيل أهداف في مرمى بعضهم البعض. هم معنيون بمصالحهم الخاصة البعيدة عن الهم القومي العربي. 
وَبوجعٍ ما بعده وجع يمضي هذا المفكر الراحل قائلاً «إن المنطقة العربية اليوم من أكثر المناطق النامية تخلّفاً، ولا يفوقها في هذا المضمار إلا بعض دول افريقيا الوسطى». (المرجع السابق ص33).  
أما المفكر المصري د. جلال أمين فقد وصف الأرض العربية بأنها باتت «أرض مَشاع» للأجنبي يرتع فيها كما يشاء. وصف دقيق لواقعنا العربي. 
قبل وفاته وبكلمات تقطر أسى يقول هشالم شرابي مُحذّراً العرب قائلاً: «إن لم نستطع أن نتمسّك بمنطق النهضة بمحتوى أو مضمون آخر، فإننا كعرب في القرن الحادي والعشرين سنفشل في مجابهة التحديات التي نواجهها في صراعنا مع إسرائيل وضد الهيمنة الأميركية». (المرجع السابق ص132).
ما يحدث اليوم على أرض الواقع يؤكد ما تنبّأ به هذا المفكر الراحل. ثمّة فشل ذريع في مواجهة التحديات التي تواجهنا كعرب ومسلمين. 
قضيتنا الفلسطينية باتت محل «مساومات» لم يحصل مثلها في السابق. ما أسوأ أن تُساوم على كرامتك! ما أمَرَّ أن تتخلّى عن كرامتك!
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ا. د. هاني الضمور

مكافحة الإرهاب والمخدرات: دور الجهات الأمنية في حماية المجتمع

منذ1 ساعة
gettyimages-1482904507-6ee15bba256aec37fd3a24f3bed1ad3dc41fe8c1

"الغذاء والدواء" توضح بشأن "أوزمبيك": مجاز أردنيا للسكري وغير معتمد للسمنة

منذ7 ساعة
مؤتمر اعادة تعريف رأس المال البشري

مذكرة تفاهم لتنظيم مؤتمر "إعادة تعريف رأس المال البشري"

منذ9 ساعة
الهيئة العامة لصندوق الحسين تقر البيانات المالية وتصادق على المشروعات المستقبلية

الهيئة العامة لصندوق الحسين تقر البيانات المالية وتصادق على المشروعات المستقبلية

منذ11 ساعة
طبيب

المرصد العمالي: زيادة أجور الأطباء سيحرم آلاف الأردنيين من حقهم بالرعاية الصحية

منذ12 ساعة
جلسة سابقة لمجلس النواب-(تصوير: أمير خليفة)

ما الذي يعطل زخم الحراك الانتخابي؟

25 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يمكن هزيمة إسرائيل ولا إضعافها

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منتصر غرايبة ذو القلب الطيب يغادر بصمت

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين أخطأت الحكومة؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي الذي يجب ألا يتوقف

مالك العثامنة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار 2/2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |منذ 55 دقيقة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات | منذ2 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ24 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك
 