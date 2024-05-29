 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في 107 قضايا

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جانب من عملية الإتلاف

أتلفت إدارة مكافحة المخدرات اليوم الأربعاء، كميات من المواد المخدرة، ضبطت في (107) قضايا، واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وذلك ضمن جهودها الرامية لإنفاذ القانون، وحماية المجتمع من آفة المخدرات.

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ويأتي إتلاف هذه المواد، امتدادا للجهود العملياتية النوعية التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، والهادفة إلى التصدي لتجار ومروجي المخدرات في مناطق المملكة كافة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن من تجار الموت المتورطين في قضايا المخدرات، وبما يضمن تقديمهم للعدالة، والحد من انتشار هذه السموم في المجتمع.


وتعمل مديرية الأمن العام في هذا المجال من خلال تعاون كبير وتنسيق مستمر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والجمارك الأردنية في المحاور العملياتية والاستخبارية، وبما يمنع تهريب المواد المخدرة والاتجار بها.
وتنوعت القضايا التي تم التعامل معها وضبطها بين الاتجار والحيازة والتهريب، وبلغت كمياتها 13 مليونا و141 ألف حبة من مادة الكبتاجون، و(2211) كغم من مادة الحشيش، و(118) كغم من مادة الماريجوانا، و( 9 ) كغم من مادة الكوكائين، و( 23 ) كغم من مادة الكريستال، و ( 6 ) كغم من بودرة الجوكر، و( 1250 ) كغم من مادة القات، بالإضافة إلى ( 20) الف حبة من الحبوب المخدرة.

 

يشار إلى أن عملية الإتلاف التي أشرفت عليها لجنة خاصة برئلاسة مساعد مدير الأمن العام للقضائية، وعضوية مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدعي عام محكمة أمن الدولة، تمت في أفران خاصة تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية لضمان صهرها وتفتيتها، وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.

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