إجراءات لحماية سد وادي شعيب من دخول الرسوبيات

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نفذت سلطة وادي الأردن وبالشراكة مع منظمة بلومونت، بعض الإجراءات لحماية سد وادي شعيب للحد من دخول الرسوبيات الى بحيرة السد.وبحسب بيان صادر عن السلطة، اليوم الثلاثاء، اشتملت الإجراءات على إنشاء جدار جابيون بطول 197مترا بجانب بحيرة السد وإعادة تأهيل مهرب لقناة الملك عبدالله في منطقة الصوالحة وإعادة تأهيل بوابة قناة ابو زيغان، بهدف تقليل الفاقد والحد من دخول الرسوبيات التي تعيق جريان المياه في قناة الملك عبد الله ولضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين.وأضافت، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وبدعم من الحكومة الألمانية والتعاون الدولي الألماني من خلال مشروع "حماية السدود المائية من خلال أنشطة كثيفة العمالة .. الأجر مقابل العمل".يذكر أن منظمة بلومونت هي منظمة دولية غير ربحية تعمل مع المجتمعات المحلية لتصميم وتنفيذ برامج باستخدام حلول إبداعية في مجالات الإغاثة والصحة وتحقيق الاستقرار والتنمية في معظم أنحاء العالم.(بترا)