الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إجلاء 11 أردنيا من غزة ووصول 9 منهم للمملكة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
أعلنت ⁧‫مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين‬⁩ إجلاء ١١ مواطناً أردنياً اليوم، من أصل ٥٤ أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع غز‬⁩ة إلى جمهورية ⁧‫مصر‬⁩ العربية الشقيقة عبر معبر ⁧‫رفح أمس‬⁩.اضافة اعلان

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل ٩ مواطنين أردنيين من أصل ١١ مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع. وقال القضاة بأن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان. وأضاف بأن شخصين آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.

وقال السفير القضاة إن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ ٧٢٣ شخصاً من أصل ١١٨٤ مسجلين على قوائم الوزارة. 

وأكد السفير القضاة على أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:  - 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏- [email protected]

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