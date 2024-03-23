إجلاء 36 أردنيا من غزة

أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجلاء 36 مواطناً أردنياً على مدار اليومين الماضيين، من أصل 61 أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية عبر معبر رفح، الخميس.

اضافة اعلان



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، بأنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، جرى السبت تأمين نقل 18 مواطنا أردنيا من أصل 36 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.

وقال القضاة إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمان. وأضاف بأن 18 آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.

وأشار إلى أن عدد المواطنيين الأردنيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 799 شخصاً من أصل 1247 مسجلين على قوائم الوزارة.

وأكد القضاة على أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وجدد القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].