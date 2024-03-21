الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إجلاء 61 أردنياً من قطاع غزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن العمل جار اليوم على إجلاء 61 مواطناً أردنياً إلى المملكة من قطاع غزة، من الذين سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.اضافة اعلان

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة بأن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.

وأضاف القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1247 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 764 منهم.

وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.
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