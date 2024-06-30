 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إحالة مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة فهد العموش إلى التَّقاعد

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مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات فهد العموش
قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات فهد العموش إلى التَّقاعد؛ نظراً لبلوغه السِّن القانوني.اضافة اعلان
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