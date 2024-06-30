إحالة مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة فهد العموش إلى التَّقاعد

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الأحد 30 حزيران 2024
4:41 م
إحالة مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة فهد العموش إلى التَّقاعد
مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات فهد العموش
قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات فهد العموش إلى التَّقاعد؛ نظراً لبلوغه السِّن القانوني.
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دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات
فهد العموش
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