الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إحياء روح الأكاديميا: مهمة إصلاح مجالس الحاكمية

د. هاني الضمور
د. هاني الضمور
في زمن يتسارع فيه وتيرة التغييرات وتتزايد التحديات الجامعية، ظهرت حاجة ملحة لإعادة تقييم وإحياء دور مجالس الحاكمية في التعليم العالي، مثل مجالس  الأمناء ومجلس التعليم العالي، التي باتت، للأسف، تعكس صورة قد لا تليق بقدسية العلم ورسالته السامية. هذه المجالس، التي كان من المفترض أن تكون بمثابة الدرع الحامي والمرشد النوراني للجامعات، وجدت نفسها في خضم جدل لا ينتهي وأدوار تبدو أحيانا شكلية أو ديكورية، بعيدا عن التأثير الفعلي والملموس في رسم مستقبل التعليم العالي.اضافة اعلان
تغيير رؤساء الجامعات والتحولات الإدارية أصبحت تجري على خلفية من التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية، ما يشكل تهديدا حقيقيا لجودة التعليم والبحث العلمي. لقد آن الأوان لإنهاء هذا النهج الذي يضر بالمؤسسات التعليمية ويعرقل طريقها نحو التطور والابتكار.
المطلوب اليوم ليس مجرد تغيير وجوه أو تحديث ألقاب، بل إعادة هيكلة جذرية تعيد لمجالس الحاكمية دورها الريادي في الإشراف والمراقبة، وتضمن توجيه السياسات العامة والإدارة المالية بطريقة تخدم الارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي. لن يتحقق ذلك إلا بتبني آليات اختيار تقوم على الشفافية والكفاءة، وتضع في مقدمة أولوياتها مصلحة الطلاب والمجتمع الأكاديمي.
يجب أن تكون مجالس الحاكمية مرايا تعكس التزام الجامعات بالمعايير الدولية للحوكمة الرشيدة، وأن تكون بمثابة منارات تضيء طريق التطوير والابتكار في التعليم العالي. يتطلب الأمر تعزيز استقلالية هذه المجالس وتمكينها من أداء دورها بفعالية، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية قد تشوه صورة العلم وتبعده عن مهمته الأساسية.
في ظل التحديات الراهنة، تبرز الحاجة الماسة إلى تجديد النظام الأكاديمي وإصلاح مجالس الحاكمية، لضمان مستقبل مشرق للتعليم العالي يسوده الاستقرار، الابتكار، والتميز. فلنكن على قدر المسؤولية، متحدين من أجل إحياء روح الأكاديميا وضمان مستقبلها الزاهر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إحدى مزارع الأبقار في محافظة إربد- الغد

"مربي الأبقار": تشديد الرقابة على مصانع تستخدم حليب "البودرة" في منتجاتها

منذ 11 دقيقة
د. أشرف الراعي

الالتزام بالقانون في إطار حرية التعبير

منذ 33 دقيقة
660d7b0b24c31

الملك: وحدتنا الوطنية هي مصدر منعة الأردن وقوته

منذ3 ساعة
660d686fc346e

الملك وغوتيريش يؤكدان ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة

منذ6 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الخصاونة يهنىء نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة

منذ8 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي يهنىء الزنداني بتعيينه بتعيينه وزيراً لخارجية اليمن

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

اعتصام الكالوتي.. ما يجري بالخفاء

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

وقفات الرابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تجدد سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

على الدولة أن تتدخل فورا

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تقييم قرار تخفيض الجمارك

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإسلاميون والنظام السوري.. رحلة تقلبات

سميح المعايطة |اليوم

ماذا تريدون؟

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |منذ 10 دقيقة
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |منذ 10 دقيقة
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |منذ 11 دقيقة
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

إسطنبول !

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy
 
 