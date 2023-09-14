إدارة الأرصاد الجوية تحتفل بيوم الارصاد العربي بالتزامن مع الدول العربية

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صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن ادارة الارصاد الجوية ستشارك كافة دوائر الارصاد الجوية في الدول العربية بالاحتفال باليوم العربي للارصاد الجوية تحت شعار " الطقس والمناخ والأمن الغذائي " والذي يصادف الخامس عشر من ايلول من كل عام وهو اليوم الذي اصدر فيه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قراره بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية والذي صادف ١٥ ايلول من عام ١٩٧٠ والذي يهدف الى توحيد الجهود والاهداف في هذا المجال العلمي الحيوي والهام ايمانا بالدور الذي تلعبه الارصاد الجوية في مختلف مجالات الحياة حيث يؤثر الطقس والمناخ والتغير في انماطه تأثيراً مباشراً على مختلف القطاعات وخاصة القطاع الزراعي بما فيها الثروة الحيوانية والذي يرتبط ارتباطاً مباشراً في استقرار الامن الغذائي .واضاف آل خطاب ان التغير المناخي يعمل على تغيير انماط الطقس والذي يتسبب في حدوث الحالات الجوية المتطرفة والقاسية مثل موجات الحر ، وهطول الامطار الغزيرة ، وموجات الجفاف وموجات الصقيع وغيرها وبالتالي فان التغير المناخي يؤثر على الامن الغذائي بطريقة او بأخرى وذلك من خلال الاضرار بالمحاصيل الزراعية وانخفاض الكميات المتوقعة من الانتاج الزراعي وكذلك التأثير المباشر على عمليات الانبات ونمو مختلف المزروعات ، كذلك فان التغير المناخي سيؤدي الى ارتفاع اسعار بعض المحاصيل الزراعية نتيجة قلة الانتاج وظهور العديد من الافات الزراعية والحشرات الناقلة للامراض ، اما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية فان التغير المناخي سيؤدي الى انخفاض الانتاج الحيواني والثروة الحيوانية بسبب قلة تواجد المساحات الزراعية والمناطق الرعوية والضغط الهائل على مصادر المياه بسبب قلة الامطار مما سيجبر المزارعين الى التحول للزراعات التي تحتاج كميات اقل من المياه وتكون مقاومة للتغيرات في درجات الحرارة .أما عن تأثير التغير المناخي على الاردن فقد أفاد آل خطاب انه قد بدى جلياً اثر التغير المناخي في الاردن والذي تسبب بتغير في الانظمة الجوية التي عملت على ارتفاع ملحوظ في معدلات درجات الحرارة خاصة درجات الحرارة الصغرى وزيادة عدد الليالي الدافئة في معظم مناطق المملكة بالاضافة الى انخفاض في مجميع الهطولات السنوية في معظم المناطق وكذلك تكرار الامطار الوميضية نتيجة تزايد حالات عدم الاستقرار الجوي الناشئة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة والذي يترافق معها شدة في الهطولات المطرية وتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة والتي تؤدي الى خسائر بشرية ومادية بالاضافة الى زيادة رقعة التصحر في المملكة .