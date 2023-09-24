إدارية النواب تطلع على واقع مركز البحوث الزراعية

اطلعت اللجنة الإدارية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يزن الشديفات، على الواقع الإداري للمركز الوطني للبحوث الزراعية، بحضور مدير عام المركز الدكتور نزار حداد.

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وأكد الشديفات خلال الاجتماع أهمية البحث العلمي في القطاعات كافة ومنها الزراعي، لأهميته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى دور المركز في دعم القطاع الزراعي باعتباره الذراع العلمي لوزارة الزراعة.



وشدد الشديفات خلال الاجتماع الذي حضره النائبان مغير الهملان وجميل العشوش، على ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي، وتوفير سبل التطوير والتحسين ليبقى الأردن في مقدمة الدول في المجال الزراعي، ويكون له حضور فاعل على خارطة الزراعة العالمية.



وأكد أهمية المحافظة على مساحات الرقعة الزراعية، وإعادة النظر في التنظيم الذي أسهم بخسارة مساحات زراعية نتيجة زيادة مساحات المباني على حساب الأراضي الزراعية.



وقال، إن الاجتماع يهدف الى دعم مركز البحوث الزراعية وتأمين احتياجاته لضمان استمراره في تطوير الواقع الزراعي وتحسينه، وتنفيذ الرؤية الملكية في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية زيادة عدد كوادر المركز الإدارية والفنية، وتعزيزها بالخبرات وتدريبها وتأهيلها.



من جانبه قدم حداد شرحاً عن مهام المركز ورؤيته في تحقيق تنمية زراعية مستدامة والتحديات التي يواجهها وإنجازاته في مجال البحوث بالقطاعات الثروة الحيوانية والنباتية والزراعات المائية، مؤكدا أهمية رفع مخصصات البحث العلمي من إجمالي موازنة المركز والمقررة بـ 1بالمئة من الموازنة البالغة نحو 11 مليون دينار.



وفي نهاية الاجتماع، تبنت اللجنة جملة من التوصيات أبرزها: ضرورة دعم الاستقلال المالي والإداري للمركز أسوة بمراكز البحث العلمي المتخصصة، وتوفير دعم مالي بقيمة مليوني دينار لإتمام إنجاز وتشغيل محطات الخناصري والخالدية والعقبة.

-(بترا)

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