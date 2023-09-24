الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إدارية النواب تطلع على واقع مركز البحوث الزراعية

إدارية النواب تطلع على واقع مركز البحوث الزراعية
إدارية النواب تطلع على واقع مركز البحوث الزراعية

اطلعت اللجنة الإدارية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يزن الشديفات، على الواقع الإداري للمركز الوطني للبحوث الزراعية، بحضور مدير عام المركز الدكتور نزار حداد.

اضافة اعلان


وأكد الشديفات خلال الاجتماع أهمية البحث العلمي في القطاعات كافة ومنها الزراعي، لأهميته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى دور المركز في دعم القطاع الزراعي باعتباره الذراع العلمي لوزارة الزراعة.


وشدد الشديفات خلال الاجتماع الذي حضره النائبان مغير الهملان وجميل العشوش، على ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي، وتوفير سبل التطوير والتحسين ليبقى الأردن في مقدمة الدول في المجال الزراعي، ويكون له حضور فاعل على خارطة الزراعة العالمية.


وأكد أهمية المحافظة على مساحات الرقعة الزراعية، وإعادة النظر في التنظيم الذي أسهم بخسارة مساحات زراعية نتيجة زيادة مساحات المباني على حساب الأراضي الزراعية.


وقال، إن الاجتماع يهدف الى دعم مركز البحوث الزراعية وتأمين احتياجاته لضمان استمراره في تطوير الواقع الزراعي وتحسينه، وتنفيذ الرؤية الملكية في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية زيادة عدد كوادر المركز الإدارية والفنية، وتعزيزها بالخبرات وتدريبها وتأهيلها.


من جانبه قدم حداد شرحاً عن مهام المركز ورؤيته في تحقيق تنمية زراعية مستدامة والتحديات التي يواجهها وإنجازاته في مجال البحوث بالقطاعات الثروة الحيوانية والنباتية والزراعات المائية، مؤكدا أهمية رفع مخصصات البحث العلمي من إجمالي موازنة المركز والمقررة بـ 1بالمئة من الموازنة البالغة نحو 11 مليون دينار.


وفي نهاية الاجتماع، تبنت اللجنة جملة من التوصيات أبرزها: ضرورة دعم الاستقلال المالي والإداري للمركز أسوة بمراكز البحث العلمي المتخصصة، وتوفير دعم مالي بقيمة مليوني دينار لإتمام إنجاز وتشغيل محطات الخناصري والخالدية والعقبة.

 

-(بترا)

 

اقرأ المزيد : 

الفايز يطلع على دور مركز البحوث الزراعية

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جلسة سابقة لمجلس النواب - (أرشيفية)

في دورته الأخيرة.. هل يرفع "النواب" سقف المساءلة والرقابة؟

23 أيلول 2023
جلسة سابقة لمجلس النواب - (أرشيفية)

رئاسة النواب.. حراك ناعم وجس نبض

20 أيلول 2023
1694276157000860600

إعادة تشكيل لجنة مراجعة "الجمعيات".. وجدول زمني لقانون جديد

09 أيلول 2023
مبنى مجلس الأعيان-(بترا)

"الأعيان" يعيد "حماية البيانات" للنواب بعد خلاف حول بعض المواد

28 آب 2023
اقرأ أيضا
استحداث برنامج وقفي خيري يُعنى شؤون المصحف الشَّريف

استحداث برنامج وقفي خيري يُعنى شؤون المصحف الشَّريف

منذ 29 دقيقة
مبنى وزارة الصناعة والتجارة-(أرشيفية)

قرارا بإلغاء وحدات تنظيميَّة ونقل مهامّها في "الصناعة"

منذ 34 دقيقة
وزارة الطاقة والمعادن

قرارات هامة لنظام حوكمة "الطَّاقة والمعادن"

منذ 37 دقيقة
قطيشات أميناً عامَّاً لوزارة الأشغال

أول نظام شراء الكتروني موحد لعطاءات الأشغال

منذ 57 دقيقة
التحرش

حوارية تناقش قضايا "التحرش" و"المساواة في الأجور" و"العمل المرن"

منذ15 ساعة
متسوقون في وسط البلد - (تصوير : أمير خليفة)

التأمينات الاجتماعية: 49 % للرجال و6.7 % للنساء

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما يفعله سفراء واشنطن في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

وسط البلد

جهاد المنسي |اليوم

إنهاء دعم المياه يتطلب مراجعة سياسات التقشف

أحمد عوض |اليوم

منهجية الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ماذا يفعل الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

لا شممنا التوابل ولا عرفنا ملمس الحرير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات | منذ17 ساعة
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات | منذ17 ساعة
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات | منذ17 ساعة
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
 