الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"إدارية النواب" تقر مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي

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جانب من اجتماع اللجنة

أقرّت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع عقدته الخميس، مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.


وقال رئيس اللجنة النائب يزن الشديفات، بحضور وزيرتي التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى.

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ودعا الشديفات إلى تسهيل إجراءات التمويل وتوجيهه للقطاعات المعنية حسب أولويات المرحلة، مؤكدا أهميته ودوره في توفير فرص العمل.


وحضر الاجتماع النواب علي الطراونة، محمد الخلايلة، محمد الشطناوي، عيد النعيمات، هايل عياش، أسامة القوابعة، هيثم زيادين، رمزي العجارمة، امغير الدعجة.

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