الأحد 10 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إذاعة "صوت الخليج" تبدأ البث في عمّان

f0123f56-dc3a-4f70-b46d-660e481aaba5_16x9_1200x676
اذاعة
أعلنت إذاعة "صوت الخليج" القطرية، عن بدء بث برامجها للمستمعين في عمان على التردد 98.1 FM، لتكون عمان بذلك أحدث مدن البث الخارجي لصوت الخليج، ضمن خطتها التطويرية الشاملة.اضافة اعلان
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام التي تتبع لها إذاعة "صوت الخليج"، الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني، إن توسع بث إذاعة صوت الخليج ليشمل عمان سيتيح الوصول إلى المستمعين في هذه العاصمة العربية التي يتمتع سكانها بالأصالة والثقافة والشغف بالفن والتراث العربي.
وعبر آل ثاني، في بيان نقله الموقع الإلكتروني لإذاعة صوت الخليج اليوم الأحد، عن ثقته بأن المحتوى الثقافي الذي تقدمه إذاعة صوت الخليج سيأخذ مكانة خاصة لدى المستمع الأردني، الذي يتميز بكونه صاحب إرث ثقافي زاخر بالشعر والفن والموسيقى.
وتعد عمان المدينة الحادية عشرة التي تغطيها إذاعة صوت الخليج خارج الدوحة، حيث تشمل هذه المدن، مسقط، وصلالة، والكويت، وبغداد، والبصرة، وإسطنبول ولندن، وفيينا، وجنيف، وزيورخ.
وصوت الخليج، تعد واحدة من المحطات الإذاعية التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، وهي معنية بإعداد وتقديم وإنتاج البرامج الأدبية والشعرية والترفيهية والرياضية والغنائية الخليجية والعربية، وتتميز بهويتها وحرصها على الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على الموروث الشعري والموسيقي الأصيل.- (بترا)
1694276157000860600

إعادة تشكيل لجنة مراجعة "الجمعيات".. وجدول زمني لقانون جديد منذ18 ساعة

52b69a03-daf1-4d4c-9bdb-3ac82a500ddc copy

مع تغير مهام "الخدمة المدنية".. ما مصير آلاف طلبات التوظيف؟ منذ18 ساعة

الصفدي وآل الشيخ في مباحثات رسمية: علاقة أردنية سعودية متجذرة وتاريخ وحاضر ومصير مشترك

الصفدي وآل الشيخ يجريان مباحثات رسمية في عمان 09 أيلول 2023

مديرية الأمن العام - (أرشيفية)

للعام الثاني على التوالي ... إعلام الأمن العام يحصد جوائز التوعية العربية. 09 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات يوم الأحد القادم

"الغد" تنشر أسماء أوائل امتحان الشامل

منذ4 ساعة
الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات

الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات

منذ5 ساعة
1694276309090874100

ارتفاع إصابات كورونا بالمملكة ومطالبات بإعادة الفحوصات وتكثيف التوعية

منذ18 ساعة
القمح

أمن غذائي "نسبي" في الأردن وعلى الحكومة تلافي "صدمات القمح"

منذ18 ساعة
1694276222990869500

محاسنة: إنهاء الكشف على سلامة السدود وتهيئتها لاستقبال الأمطار آخر الشهر الحالي

منذ18 ساعة
1694276246150871000

"لائحة الأجور الطبية": انسحابات من "لجنة التسعير" والهواري يدعو لاجتماع اليوم

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا استردوا فلسطين ولا عاشوا في دولهم

ماهر أبو طير |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا مزمنة في الاقتصاد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات | منذ18 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 