الثلاثاء 02 نيسان 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
أخبار محلية
الثلاثاء 02 نيسان 2024
4:36 م
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام
صدور إرادة ملكية - (تعبيرية)
صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية
منذ2 ساعة
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني
منذ2 ساعة
إطلاق مشروع لتطوير معلمي المدارس الحكومية في الأردن
منذ4 ساعة
الملك يوجه الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس في المياه والطاقة
منذ4 ساعة
الأردن ينفذ 9 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية
منذ4 ساعة
الملك يستقبل رئيس وزراء إسبانيا ويثمن جهود بلاده لإغاثة قطاع غزة
منذ4 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الأهلي يتقدم بطلب للاتحاد المصري بعد واقعة صفع المغربي الشيبي
رياضة عربية وعالمية
|
منذ1 ساعة
هل ندم بايرن ميونخ على إقالة ناغلسمان؟
كرة القدم
|
منذ1 ساعة
"عقار قديم" قد يمنع النوبات القلبية الصباحية
صحة وأسرة
|
منذ1 ساعة
الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية
أخبار محلية
|
منذ2 ساعة
استشهاد سيدة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
عربي
|
منذ2 ساعة
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني
أخبار محلية
|
منذ2 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
كلام عن الروح المعنوية
ماهر أبو طير
|
اليوم
"التهجير".. مسلسل يطال أكثر من دولة!
محمود الخطاطبة
|
اليوم
حفنة من الأذكياء المهرة يلعبون بعقول الجميع
حسني عايش
|
اليوم
الثقافة المؤسسية الحكومية
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
الأجندة الدستورية
معاذ وليد أبو دلو
|
اليوم
هل ستتغير مواصفات المرشحين؟
سميح المعايطة
|
اليوم
ترجمات
تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
ترجمات
|
منذ20 ساعة
العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب
ترجمات
|
منذ20 ساعة
التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون
ترجمات
|
01 نيسان 2024
الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة
ترجمات
|
30 آذار 2024
إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟
ترجمات
|
30 آذار 2024
تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة
ترجمات
|
29 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
رمضان والبركان
الأردن في رمضان
31 آذار 2024
الأوضاع الاجتماعية في رمضان
30 آذار 2024
الرغيف في غزة
29 آذار 2024
العفو
28 آذار 2024
بوفيه رمضاني
27 آذار 2024