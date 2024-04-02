الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام

صدور إرادة ملكية - (تعبيرية)
صدور إرادة ملكية - (تعبيرية)
‏صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1712066284560

الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية

منذ2 ساعة
1904522862

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

منذ2 ساعة
143ad037-22a9-45ce-b178-c536d3faaddd

إطلاق مشروع لتطوير معلمي المدارس الحكومية في الأردن

منذ4 ساعة
OfficialHM

الملك يوجه الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس في المياه والطاقة

منذ4 ساعة
إنزالات جوية

الأردن ينفذ 9 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

منذ4 ساعة
GKKMHEnWQAERdvy

الملك يستقبل رئيس وزراء إسبانيا ويثمن جهود بلاده لإغاثة قطاع غزة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

كلام عن الروح المعنوية

ماهر أبو طير |اليوم

"التهجير".. مسلسل يطال أكثر من دولة!

محمود الخطاطبة |اليوم

حفنة من الأذكياء المهرة يلعبون بعقول الجميع

حسني عايش |اليوم

الثقافة المؤسسية الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأجندة الدستورية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل ستتغير مواصفات المرشحين؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات | منذ20 ساعة
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات | منذ20 ساعة
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان والبركان

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy
 
 