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الإثنين 08 نيسان 2024
3:09 م
إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
مجلس الأمة
صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الخميس، الموافق للحادي عشر من شهر نيسان سنة 2024 ميلادية.
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