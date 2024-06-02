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الأحد 02 حزيران 2024
2:15 م
إرادة ملكية بمنح لقب معالي للدكتور عادل الشركس
إرادة ملكية بمنح لقب معالي للدكتور عادل الشركس
صدرت الإرادة الملكية السامية بمنح عطوفة الدكتور عادل أحمد الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني لقب معالي، اعتبارا من تاريخ 1 حزيران 2024.
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